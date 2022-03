Selon le dernier post de blog publié sur le Xbox Wire, et signé par Chris Carla (Xbox General Manager of content curation), Microsoft a versé plus de 2.5 milliards de dollars de royalties aux développeurs indés. Rappelons que l'idée du programme [email protected] est d'aider à financer les production indépendantes. Bien sur, la contrepartie est que les développeurs doivent accepter de sortir leurs jeux day one sur le Game Pass. L'objectif de Microsoft étant d'offrir un catalogue particulièrement bien garni à ses abonnés.

Xbox Game Pass : le jackpot assuré ?

Depuis le début du programme, les développeurs indépendants on reçu plus de 2.5 milliards de dollars de royalties, tandis que le chiffre d'affaire global généré par les partenaires [email protected] Xbox a presque doublé sur les trois dernières années. - Chris Charla

Bien que l'article explique également que le programme a vu plus de 11000 développeurs s'inscrire sur les deux dernières années, on y apprend qu'il reste quelques problèmes.

L'un des sujets majeurs où nous échangeons avec les joueurs et les développeurs est la visibilité. Les équipes de Microsoft travaillent tous les jours pour améliorer la visibilité des jeux, pour que les joueurs trouvent les titres qu'ils aiment, et que les développeurs trouvent une audience pour leurs production.

La tête dans les nuages

Lors de la Games Developers Conference qui se tenait la semaine dernière, Microsoft a introduit un nouveau programme appelé [email protected] L'objectif est d'aider les développeurs indés à pouvoir profiter des technologies Cloud de la firme de Redmond. On vous rappelle aussi qu'une division Xbox spécialement dédiée au cloud a été officialisée il y a quelques jours. Cette dernière est dirigée par Kim Swift, qui a officié comme project lead et designer sur Portal (Valve). Elle a ensuite travaillé sur Left4Dead. Vous l'avez compris, pour la firme de Satya Nadella, l'avenir est dans le nuage.