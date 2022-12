Le Xbox Game Pass devient encore plus avantageux. Le service d'abonnement offre de nouveaux bonus pour ses abonnés et pas n'importe lesquels. Gain de temps garanti !

Microsoft frappe fort. La firme de Redmond avait pris tout le monde de court lors du Summer Game Fest 2022 en annonçant un partenariat inattendu avec Riot Games. L’idée était alors de proposer les jeux gratuits de l’éditeur californien dans le Xbox Game Pass grâce à des avantages de taille.

Des bonus exclusifs pour les abonnés Xbox Game Pass

Le grand jour est arrivé. La collaboration entre Riot Game et Microsoft a porté ses fruits. Depuis ce lundi 12 décembre, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de tout un tas de nouveaux avantages pour les jeux gratuits de l’éditeur de League of Legends. On ne parle pas ici de petits bonus insignifiants, ou de cadeaux cosmétiques mais de bonus non négligeables dont l’accès à l’intégralité des champions dans la plupart des productions de Riot Games.

Autant dire que le passage par le Xbox Game Pass deviendra presque obligatoire si vous souhaitez vous lancer dans Valorant, League of Legends ou encore Wild Rift. Le service d’abonnement de Microsoft vous évitera ainsi de longues heures de grind pour débloquer de nouveaux personnages. La seule condition pour en profiter ? Lier vos comptes Riot Games et XGP et avoir l’application Xbox à jour. Notez que des récompenses supplémentaires seront offertes à celles et ceux qui lieront leurs comptes avant le 1 er janvier 2023.

La liste des avantages Xbox Game Pass pour les jeux Riot

Quels sont ces nouveaux avantages Xbox Game Pass qui concernent les cinq jeux de l’éditeur ? En voici la liste complète :

League of Legends

Accès à tous les champions, soit plus de 160

Accès à tous les nouveaux héros dès leur sortie

20 % de gain d’XP

Valorant

Tous les agents actuels disponible avec le Xbox Game Pass

Accès automatique à tous les nouveaux agents dès leur sortie

20 % d’augmentation de l’XP par match pour le Battle Pass, l’Event Pass et les contrats d’agents actifs.

League of Legends : Wild Rift (en janvier)

Tous les champions débloqués (plus de 80)

Accès immédiat à tous les nouveaux champions dès leur sortie

20 % d’XP en plus.

Legends of Runeterra

Toutes les cartes du set Fondations

Teamfight Tactics, les avantages Xbox Game Pass