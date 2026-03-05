C’est un nouveau mois qui commence fort pour le Xbox Game Pass. Après avoir accueilli certains des gros titres de ces dernières années en février, tels que The Witcher 3: Wild Hunt ou Avatar Frontiers of Pandora par exemple, le service de Microsoft entend bien continuer sur sa lancée pour les prochaines semaines. De Kingdom Come Deliverance 2 à Cyberpunk 2077, en passant par Hollow Knight Silksong, il y a assurément du lourd qui arrive. Et cela commence notamment dès aujourd’hui avec la sortie d’une nouvelle petite pépite : Planet of Lana 2.

Planet of Lana 2 est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass

Trois ans après le premier opus, Wishfully est en effet d’ores et déjà de retour avec Children of the Leaf, la suite des aventures de Lana et Mui sur la belle planète de Novo. Car oui, malgré toutes les péripéties déjà survenues dans l’épisode de 2023, cette dernière recèle encore de nombreux secrets. Et pour les découvrir, notre adorable duo n’hésite pas à prendre des risques, en affrontant de multiples dangers dans des environnements d’une grande beauté qui apportent un vent de fraîcheur à la franchise dans Planet of Lana 2.

Bien sûr, pour l’occasion, Wishfully n’a alors pas manqué d’agrémenter l’aventure d’un certain nombre de nouveautés, qui permettent d’enrichir le gameplay du jeu à partir des bases du premier opus. De quoi rendre cette suite encore plus mémorable ? C’est évidemment à vous d’en juger, même si vous pouvez d’ores et déjà retrouver le test du jeu dans nos colonnes. Mais quoi qu’il en soit, pour les abonnés Xbox Game Pass, il vous est désormais possible de retrouver le jeu dans le catalogue des formules Ultimate et PC.

Pour les autres, notez que contrairement au premier opus, Planet of Lana 2 bénéficie d’une sortie en simultanée sur l’ensemble des plateformes. Ainsi, vous pouvez tout aussi bien retrouver la suite des aventures de Lana et Mui sur PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, aux côtés des versions Xbox Series et PC. Et si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, n’oubliez pas non plus les dernières sorties du moment, avec l’arrivée de titres comme Final Fantasy 3, To a T ou encore EA Sports F1 25 dans les différentes formules.

Source : Xbox