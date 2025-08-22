Si vous cherchez quoi faire ce week-end et que votre programme n’est pas trop chargé, vous pouvez dès à présent essayer gratuitement trois jeux issus d’une licence culte.

Comme chaque semaine, les abonnés Xbox Game Pass Core et Ultimate peuvent profiter des Free Play Days. Ces essais gratuits permettent de tester plusieurs jeux sans frais supplémentaires, le temps d’un week-end. Et cette fois, le programme est simple : place à la même licence mais fois trois. De quo ravir les fans. Entre ça et les jeux Steam, il y a pas mal de choses à faire.

Le Xbox Game Pass propose de tester 3 jeux gratuitement !

Ce week-end sur le Xbox Game Pass, c'est PAC-MAN qui est à l'honneur. On retrouve notamment PAC-MAN Museum. Cette compilation réunit plus d’une dizaine de jeux tirés de la licence. On y retrouve bien sûr le classique de 1980, mais aussi des versions plus récentes et originales. C’est une belle occasion de replonger dans l’histoire de PAC-MAN et de voir comment la série a évolué au fil du temps.

Envie de quelque chose de différent sur le Xbox Game Pass ? PAC-MAN World Re-PAC propose une aventure plus moderne. Il s’agit du remake du jeu culte sorti sur PlayStation à la fin des années 90. Graphismes remis au goût du jour, gameplay amélioré et bande-son retravaillée… Le résultat est réussi. PAC-MAN part ici sauver sa famille dans un jeu de plateforme coloré et accessible.

Encore PAC-MAN

Enfin, place à la nouveauté avec PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs sur le Xbox Game Pass. Cette version s’inspire des battle royale. Jusqu’à 64 joueurs s’affrontent dans des labyrinthes connectés. Le but est simple : être le dernier PAC-MAN encore en vie. C’est nerveux, compétitif et très différent des classiques solos.

En résumé, ce week-end des Free Play Days est placé sous le signe de la gourmandise. Entre rétrogaming, aventure 3D et batailles multijoueur, chacun pourra trouver son style. Les trois jeux sont téléchargeables dès maintenant et accessibles gratuitement jusqu’à la fin du week-end.

Source : Xbox Game Pass