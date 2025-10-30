Les récentes hausses de prix du Game Pass ont peut-être beaucoup de mal à passer auprès des joueurs, mais une chose est sûre : Xbox ne compte pas abandonner son service de sitôt. En effet, en dépit d’une apparente vague de désabonnements suite aux dernières annonces de Microsoft, des millions d’utilisateurs continuent aujourd’hui de profiter de tout ce que le catalogue peut avoir à leur offrir, ce qui a des avantages certains. C’est par exemple le cas en ce moment, puisqu’une nouvelle sortie très attendue vient tout juste d’y faire son arrivée.

The Outer Worlds 2, maintenant disponible dans le Xbox Game Pass

Disponible depuis hier, The Outer Worlds 2 vient en effet tout juste de débarquer sur PS5, Xbox Series et PC, avec un bel avantage pour les abonnés au Game Pass Ultimate et au Game Pass PC qui peuvent donc en profiter sans surcoût supplémentaire grâce à leur abonnement. Dernier titre en date d’Obsidian Entertainment, à qui l’on doit également le sympathique Avowed sorti en février dernier, il est ainsi la suite de The Outer Worlds, un action-RPG aussi amusant que satirique sorti en 2020.

« Dans The Outer Worlds 2, vous enfilez les bottes d’un agent du Conseil d’administration de la Terre, envoyé enquêter sur un phénomène inquiétant : les « skip drives » provoquent des failles qui menacent de déchirer les colonies, y compris Arcadia » nous explique alors le studio au sujet de cette suite. « Chaque faction a son idée bien arrêtée sur la façon de les ‘réparer’. Tout le monde pense avoir raison. Et bien sûr, tout le monde a un discours parfaitement rodé pour le prouver. Mais décider qui a tort ou raison, c’est votre mission. Après tout, c’est votre histoire ».

Car en bon RPG, The Outer Worlds 2 nous offre en effet l’opportunité de vivre une aventure qui nous ressemble, de la création de notre personnage – avec ses atouts et ses défauts – jusqu’au déroulement de l’histoire, bardée de décisions à prendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Obsidian a réussi son coup. « The Outer Worlds 2 coche toutes les cases d’une suite réussie, en partant de la solide base de son aîné, pour nous proposer un RPG encore plus ambitieux et complet » vous dit-on dans notre test. Et c’est donc disponible dans le Xbox Game Pass dès maintenant.

Source : Xbox Wire