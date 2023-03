Les joueurs PC et Xbox vont se réveiller avec une mauvaise nouvelle : le Game Pass ne propose plus sa formule la plus intéressante.

La concurrence est rude dans le monde du jeu vidéo. Les grands constructeurs et éditeurs se livrent une guerre sans merci. Si Nintendo a sa place un peu à part, ce sont surtout Microsoft et Sony qui sont en confrontation directe. Au petit jeu des exclusivités, Sony et PlayStation s'avèrent particulièrement convaincants. En revanche, Microsoft et Xbox ont un argument de poids pour attirer les joueurs. Cet argument s'appelle le Xbox Game Pass - qui a d'ailleurs inspiré les PS Plus Extra et Premium, et il a de quoi séduire.

En échange d'un abonnement mensuel dont le prix varie selon l'offre choisie, il est possible d'accéder à des centaines de jeux, parfois dès leur sortie. Résultat, même un joueur occasionnel peut rapidement rentabiliser son abonnement. Mais les petits nouveaux qui veulent s'essayer à l'expérience ont moins de chance. Une offre exceptionnelle a en effet disparu de la circulation, dans le plus grand des silences.

La fin de l'offre de bienvenue aux nouveaux joueurs

L'annonce a été relayée dans la nuit du 26 au 27 mars par plusieurs médias américains. Discrètement, sans communication officielle préalable, Microsoft a décidé de mettre fin à une offre particulièrement intéressante pour les nouveaux joueurs. Désormais, il n'est ainsi plus possible de ne payer qu'un euro son premier mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass ! S'ils étaient proposés entre 10 et 13 euros par mois, les joueurs qui s'abonnaient pour la première fois pouvaient jusque-là essayer le service pour trois fois rien. C'est dorénavant de l'histoire ancienne, puisque l'offre a d'ores et déjà pris fin. C'est Kari Perez, directeur de la communication chez Xbox, qui l'a annoncé dans les colonnes de The Verge.

Nous avons arrêté notre précédente offre d'introduction au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass. Nous évaluons différentes offres marketing pour les nouveaux membres à l'avenir. Kari Perez, via The Verge

Le Game Pass, véritable argument de vente pour Xbox

Depuis de nombreuses années, le Game Pass est l'un des arguments de ventes principaux pour Xbox et Microsoft. Proposé à 9,99€ dans sa version standard (PC ou console) et à 12,99€ dans sa version Ultimate, il est l'une de offres les plus intéressantes du marché. Pour rappel, voici ce que propose le Game Pass Ultimate :

Jouez à des centaines de jeux exceptionnels sur console, PC et dans le cloud

De nouveaux jeux sans cesse ajoutés

Titres Xbox Game Studios le jour de leur sortie

Remises et offres exclusives pour les membres

Avantages gratuits, y compris du contenu en jeu et des offres de partenariat

Débloquer les avantages Riot Games

Abonnements Gold et EA Play inclus

Pour l'heure, Microsoft n'a pas justifié sa décision de mettre fin au premier mois à un euro pour le Game Pass. A l'image de Netflix qui veut empêcher le partage de comptes sans frais, il est fort possible que la firme cherche à lutter contre les joueurs qui se créent de nouveaux comptes pour profiter indéfiniment de l'offre à un euro. On espère une prise de parole officielle prochainement.