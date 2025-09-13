Alors que les abonnés du Xbox Game Pass pourront découvrir les prochains jeux du catalogue dès la semaine prochaine, on connaîtrait déjà une grande partie de ceux qui quitteront le service le mois prochain.

Le mois de septembre est historique pour certains membres du Xbox Game Pass. Après de longues années d’attente, Hollow Knight Silksong est enfin disponible. Le jeu indépendant est un véritable carton et de nombreux fans se sont rués dessus, lui qui est disponible via le catalogue du service de Microsoft. Dans quelques jours, la firme de Redmond dévoilera les prochains ajouts du mois, mais on peut déjà se tourner vers octobre 2025. Il se pourrait en effet que l’on connaisse une grande partie des prochaines sorties du Xbox Game Pass.

Les jeux qui pourraient quitter le Xbox Game Pass en octobre 2025

À peine le temps de profiter des nouveaux ajouts du Xbox Game Pass de septembre 2025 qu’il faut déjà se tourner vers l’avenir. Comme avec le PS Plus Extra, il est fort probable que nous connaissions déjà les noms de plusieurs jeux amenés à quitter le catalogue en octobre 2025. Rien n'est officiel pour l’instant, mais les rotations du service suivent un schéma bien rodé selon les contrats passés entre Microsoft et ses partenaires éditeurs. Grâce à cela, il est alors possible d’anticiper quelles seront les sorties du catalogue du Xbox Game Pass. Si la méthode n’a rien d’infaillible, elle s’est révélée redoutablement efficace au fil des mois.

Cela permet notamment aux abonnés d’organiser leur backlog, terminer les jeux laissés en suspens ou encore tenter de décrocher quelques Succès supplémentaires avant le départ définitif des jeux concernés. Voici donc la liste des titres qui pourraient quitter le Xbox Game Pass à partir du 15 octobre 2025. On rappelle encore une fois qu’il s’agit d’une probabilité : tous les jeux listés ne disparaîtront pas nécessairement, mais il y a de fortes chances que nombreux d’entre eux soient concernés.

Les sorties probables du Xbox Game Pass d'octobre 2025

Ashen (Console, PC, Cloud) : 16h nécessaires pour le terminer.

(Console, PC, Cloud) : 16h nécessaires pour le terminer. Cities: Skylines 2 (PC) : 29h nécessaires pour le finir.

(PC) : 29h nécessaires pour le finir. Dead Island 2 ( PC) : moins de 17h nécessaires pour le finir

PC) : moins de 17h nécessaires pour le finir Donut County (Console, PC, Cloud) : 2h nécessaires pour le finir.

(Console, PC, Cloud) : 2h nécessaires pour le finir. GTA 5 (Console, PC) : 32h nécessaires pour le terminer.

(Console, PC) : 32h nécessaires pour le terminer. Inscryption (Console, PC, Cloud) : 13h nécessaires pour le finir.

(Console, PC, Cloud) : 13h nécessaires pour le finir. Jusant (Console, PC, Cloud) : 4h nécessaires pour le terminer.

(Console, PC, Cloud) : 4h nécessaires pour le terminer. Mad Streets (Console, PC, Cloud) : moins 1h nécessaires pour le terminer.

(Console, PC, Cloud) : moins 1h nécessaires pour le terminer. MechWarrior 5: Clans ( Xbox Series X|S, Cloud) : 23h nécessaires pour le finir.

Xbox Series X|S, Cloud) : 23h nécessaires pour le finir. Sifu (Console, PC, Cloud) : 8h nécessaires pour le finir.

(Console, PC, Cloud) : 8h nécessaires pour le finir. South Park: The Fractured But Whole (Console, PC, Cloud) : 18h nécessaires pour le terminer.

(Console, PC, Cloud) : 18h nécessaires pour le terminer. Warhammer 40K: Darktide (Xbox Series X|S, Cloud) : 30h nécessaires pour le terminer.

Les nouveautés confirmées du Game Pass d'octobre 2025