Microsoft a levé le voile sur les premiers jeux à rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2025… et autant le dire tout de suite, il y a notamment une licence adorée.

Les semaines s’enchaînent et le Xbox Game Pass continue de se renouveler. Comme à son habitude, Microsoft prépare des agues d’ajouts pour rythmer le mois et enrichir un catalogue déjà bien fourni. Certaines sorties sont souvent connues à l’avance, notamment celles disponibles dès le premier jour pour les abonnés PC et Ultimate.

Les jeux Xbox Game Pass de novembre 2025

On commence à connaître la routine, mais on ne s’en lasse pas. Chaque mois, le Xbox Game Pass se renouvelle et accueille de nouvelles pépites. Et pour novembre 2025, Microsoft mise sur la variété : de la gestion, de la science-fiction et même un soupçon de nostalgie pour les amateurs de stratégie.

La première grosse sortie du mois de novembre sur le Xbox Game Pass, c’est 1000xResist, disponible dès le 4 novembre 2025. Ce jeu narratif de science-fiction nous plonge dans un futur où une invasion extraterrestre a forcé l’humanité à se réfugier sous terre. On y incarne le “Watcher”, un personnage tiraillé entre loyauté et vérité, dans une aventure qui promet autant de tension que de mystère.

Le même jour, les passionnés de ballon rond pourront enfiler leur costume de manager avec Football Manager 26, prévu lui aussi pour le 4 novembre 2025, dans ses deux versions sur PC et console. Propulsé par le moteur Unity, le nouvel opus du célèbre simulateur introduit une interface repensée, une immersion renforcée et une expérience de match plus vivante que jamais. L’occasion parfaite pour bâtir son club de rêve et marquer l’histoire du foot virtuel.

Bounty Star (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 23 octobre 2025

Super Fantasy Kingdom (PC – Game Preview) – 24 octobre 2025

Halls of Torment (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 octobre 2025

The Outer Worlds 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 29 octobre 2025

1000xResist ( Cloud, PC et Xbox Series X|S ) – 4 novembre 2025

( ) – Football Manager 26 (PC) – 4 novembre 2025

– Football Manager 26 Console (Cloud, Console et PC) – 4 novembre 2025

Les jeux qui quittent le catalogue

Trois titres s’apprêtent à quitter le catalogue du Xbox Game Pass à la fin du mois d’octobre. Si vous ne les avez pas encore essayés, il est encore temps d’y plonger avant leur retrait le 31 octobre 2025. L’aventure poétique et contemplative de Jusant, la stratégie nerveuse de Metal Slug Tactics et le charme rétro de Return to Monkey Island tirent leur révérence. Bonne nouvelle toutefois : les abonnés peuvent encore profiter d’une réduction de 20 % pour les conserver définitivement dans leur bibliothèque.

Jusant (Cloud, Console et PC) – 31 octobre 2025

Metal Slug Tactics (Cloud, Console et PC) – 31 octobre 2025

Return to Monkey Island (Cloud, Console et PC) – 31 octobre 2025

