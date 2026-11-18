Quelles sont les dernières nouveautés du Xbox Game Pass en novembre 2026 et les premières annoncées pour décembre ? Microsoft a annoncé le reste du programme.

Réglé comme une horloge, Microsoft a levé le voile sur la prochaine salve de jeux qui rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass en novembre 2026 et au début du mois de décembre. Et autant dire que même si GTA 6 va absorber toute l’attention, il y aura de quoi faire pour les abonnés qui ne souhaitent pas déambuler dans Vice City. Entre humour déjanté, aventures colorées et horreur, voici le reste du programme pour le Xbox Game Pass de novembre 2026.

Les dernières nouveautés du Xbox Game Pass de novembre 2026

Parce qu’il n’y a pas que GTA 6 dans la vie, quoi que ?, Microsoft a prévu tout un programme pour occuper l’ensemble de ses abonnés jusqu’à la fin du mois. Et, comme souvent, la firme de Redmond s’appuie sur une sélection particulièrement éclectique. Les joueurs Xbox Series et PC pourront en effet jongler entre l’horreur lovecraftienne de Call of the Elder Gods, l’univers intergalactique complètement barré de High on Life 2, ou encore, dans un registre toujours aussi allumé, Roadside Research, le jeu de coop dans lequel des aliens tentent de se faire passer pour des humains en tenant une station-service. Et ce n’est là qu’un petit avant-goût des prochaines nouveautés du Xbox Game Pass de novembre 2026, en voici la liste complète.

Call of the Elder Gods (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre High on Life 2 (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre Roadside Research (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre

(Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 novembre Black Jacket (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 19 novembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 19 novembre Motorslice (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 24 novembre

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 24 novembre Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Cloud, console, appareils portables et PC) – 24 novembre

(Cloud, console, appareils portables et PC) – 24 novembre Arkheron (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) The Outlast Trials (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 1 er décembre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 1 décembre Hela: of Mice & Magic (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 1er décembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les jeux qui vont quitter le catalogue en novembre 2026

C'est systématique, ces nouveautés s’accompagnent d’une vague de départs. Ce sont au total 8 jeux qui quitteront le service à compter du 30 novembre 2026. Les abonnés peuvent, comme toujours, profiter d’une réduction de -20% sur l’ensemble des des titres concernés. Voici toutes les sorties du Xbox Game Pass :

Aliens: Dark Descent (Cloud, Console, & PC)

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, Console, & PC)

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Console, & PC)

Generation Zero (Cloud, Console, & PC)

Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console, & PC)

Moving Out 2 (Cloud, Console, & PC)

Star Trucker (Cloud, Console, & PC)

Totally Reliable Delivery Service (Cloud, Console, & PC)

Source : Xbox Wire