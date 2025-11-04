Malgré les récents changements, Microsoft ne ralentit pas la cadence. Le mois d’octobre 2025 avait déjà été bien chargé avec les arrivées de Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, ou même de l'excellent Ball x Pit. La firme de Redmond avait encore quelques grosses cartouches en réserve pour le Xbox Game Pass de novembre 2025, dont l’une des plus grosses sorties jeux vidéo du mois.

Les premières nouveautés Xbox Game Pass de novembre 2025

Après les divers bouleversements récents du service, Microsoft est de nouveau réglée comme une montre. Alors que l’on connaissait une partie des jeux qui rejoindraient le Xbox Game Pass en novembre 2025, et qui correspondent aux sorties day one réservées désormais aux membres des formules PC et Ultimate, l’éditeur a dévoilé les prochaines nouveautés qui intégreront le catalogue. Sans surprise, ce sera Call of Duty Black Ops 7 la tête d’affiche de ce programme. Ce septième épisode de la saga est particulièrement attendu au tournant par les amateurs du genre, d’autant que cette année signera le retour du choc des titans que sont la licence d’Activision et Battlefield. Mais parce que la guerre et les gros flingues ne parlent pas à tout le monde, le Xbox Game Pass de novembre 2025 a quelques autres cartouches dans son arsenal. Voici le programme des prochaines semaines :

Dead Static Drive (Cloud, Console, & PC) – 5 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, Console, & PC) – 5 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console, & PC) – 5 novembre (Game Pass Premium)

(Cloud, Console, & PC) – 5 novembre (Game Pass Premium) Egging On (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 6 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 6 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Whiskerwood (PC) – 6 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(PC) – 6 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Voidtrain (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 7 novembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 7 novembre Great God Grove (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 novembre (Xbox Game Pass Ultimate, PC et Premium)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 novembre (Xbox Game Pass Ultimate, PC et Premium) Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console, & PC) – 11 novembre (Game Pass Ultimate, PC et Premium)

(Cloud, Console, & PC) – 11 novembre (Game Pass Ultimate, PC et Premium) Pigeon Simulator (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 11 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Relic Hunters Legend (Cloud, Console, & PC) – 12 novembre (Game Pass Ultimate, PC et Premium)

(Cloud, Console, & PC) – 12 novembre (Game Pass Ultimate, PC et Premium) Winter Burrow (Cloud, Console, & PC) – 12 novembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Les sorties du catalogue de novembre 2025

Comme toujours, ces nouveautés s’accompagneront de départs. Des sorties du catalogue qui ont beaucoup fait parler d’elles, puisque l’on retrouve dans le lot STALKER 2. Seulement un an après sa sortie, l’exclusivité Xbox fera donc ses adieux au Xbox Game Pass ce 15 novembre 2025. Voici les autres jeux qui quitteront le service à cette même date :

Blacksmith Master (Windows)

Football Manager 2024 (Windows)

Football Manager 2024 Console

Frostpunk (Windows)

Frostpunk: Console Edition

Spirittea

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Source : XboxWire