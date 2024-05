Vous l'aurez compris, nous parlons bien sûr de Senua's Saga: Hellblade 2, disponible sur le Xbox Game Pass depuis ce matin 10 heures chez nous. Si vous êtes curieux de découvrir ce que vaut cette nouvelle exclusivité Xbox développée par Ninja Theory, le service d'abonnement fétiche de Microsoft est un moyen comme un autre de le faire.

Hellblade 2 enfin dispo sur le Xbox Game Pass

Rappelons qu'Hellblade 2 avait été en 2019 l'argument de vente coup de poing pour vanter les capacités de la Xbox Series X. Cinq ans plus tard, la claque graphique de Ninja Theory est donc officiellement sortie aujourd'hui sur PC, Xbox Series, et naturellement sur le Xbox Game Pass. Et il semblerait que le jeu arrive bien à tenir ses promesses, en tout cas s'agissant de ses performances visuelles et sonores. Il s'agit en tout cas d'une belle et digne suite de Hellblade Senua's Sacrifice sur ces deux points.

La nouvelle aventure de Senua se veut en effet littéralement un voyage des sens. Outre son statut largement mérité de vitrine graphique pour l'Unreal Engine 5, le jeu est aussi un petit bijou pour les oreilles. Pour mieux représenter la folie, un élément rarement exploré aussi habilement dans un format vidéoludique, cela passe par des voix dans la tête de notre héroïne. L'expérience s'apprécie donc davantage avec un casque sur les oreilles, dans une pièce sombre pour profiter de cette superbe expérience cinématographique. La claque graphique se paye cependant sur Xbox Series avec un framerate bloqué à 30 FPS. La fluidité est en revanche au rendez-vous sur PC, à condition d'avoir une machine suffisamment puissante. Vous pouvez donc découvrir cela dès maintenant via un abonnement au Xbox Game Pass. Il est également possible de passer par le Cloud et ne pas se tracasser outre mesure de ces considérations matérielles, à condition d'avoir une très bonne connexion Internet.

D'autres bons jeux à découvrir pour optimiser son abonnement

Si d'aventure vous souhaitez découvrir Hellblade 2 via le Xbox Game Pass, autant allier l'utile à l'agréable. Le titre de Ninja Theory affiche en effet une durée de vie assez courte. Il convient donc de trouver d'autres jeux pour justifier un mois d'abonnement. En ce sens, le mois de mai est plutôt bien garni. Parmi les nouveaux arrivages notables, nous avons Tomb Raider: Definitive Edition, Brothers: A Tale of Two Sons ou encore Chants of Sennaar.