Le mois de mai 2026 est décidément bien rempli du côté du Xbox Game Pass. Les abonnés au service de jeux à la demande de Microsoft vont encore se régaler aujourd'hui avec quatre nouveautés supplémentaires. Non seulement il s'agit globalement de sorties day one, mais en plus ce sont des titres qu'on tient à l'œil depuis un moment. À vous de les découvrir à présent.

Black Jacket joue cartes sur table dans le Xbox Game Pass

Décidément, c'est un combo qui a la cote. Black Jacket, nouvelle production de Mi'pu'mi Games (The Lion's Song), mélange deckbuilding et roguelike pour une partie aux frontières de l'enfer. Jouez des parties de blackjack avec des âmes errantes qui tentent elles aussi de sortir du purgatoire. En l'occurrence, votre destin est en jeu. Visez le 21 et changez les règles pour remporter la mise en étalant les bonnes cartes. En plus de sortir aujourd'hui, le jeu rejoint directement le catalogue du Xbox Game Pass Ultimate (cloud, Xbox Series et mobile) et du PC Game Pass.

© Skystone Games / Mi'pu'mi Games

Call of the Elder Gods, la suite du walking simulator narratif

6 ans après Call of the Sea, l'équipe de Out of the Blue replonge dans l'aventure narrative pour une histoire mémorable. Avec Call of the Elder Gods, le studio indépendant vous embarque au quatre coins du monde pour une enquête qui frôle l'horreur lovecraftienne. Entre walking simulator et point'n'click, cette nouvelle promet de vous dépayser et de vous émerveiller. Mais vous devrez aussi brancher vos méninges pour résoudre les nombreux puzzles qu'elle vous propose. C'est à découvrir dès ce mardi 12 mai, date de sortie, dans le Xbox Game Pass Ultimate (cloud, Xbox Series et mobile) et dans l'abonnement PC.

Elite Dangerous, un voyage spatial à découvrir dans le Xbox Game Pass

Lui a déjà quelques années derrière lui. Sorti en 2014, Elite Dangerous est une des simulation spatiale emblématique du genre. Voyagez dans la galaxie tout entière à bord de votre vaisseau en écrivant votre propre histoire. Combats intersidéraux, commerce, exploration... à vous de choisir votre voie et de devenir le leader dans votre domaine en développant vos compétencences. Si vous êtes un amateur d'expériences à la Star Citizen et Starfield, ce titre a tout pour vous plaire. Il est à retrouver dès maintenant dans les formules standard et ultimate du Xbox Game Pass.

Outbound, le roadtrip cosy le plus attendu de 2026

Comptant clairement parmi les jeux cosy les plus attendus de 2026, Outbound vous emporte dans un voyage reposant à travers des décors variés pour une expérience chill à souhait. En solo ou en multi jusqu'à 4, récoltez des ressources en chemin, alimentez votre van et construisez une vraie cabane sur roue tout en parcourant les différentes maps qui vous attendent. En chemin, quelques énigmes simples à résoudre vous attendent. Il ne tient qu'à vous d'en percer les secrets et de réparer les infrastructures qui en ont besoin. Disponible depuis le 11 mai 2026 dans le PC Game Pass, le jeu débarque également sur console le 14 mai. À vous de le découvrir alors via le Xbox Game Pass Ultimate.

© Silver Lining / Square Glade Games.