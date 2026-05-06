Que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox, le mois de mai 2026 démarre décidément très fort pour les joueurs. Ou en tout cas, pour ceux qui sont abonnés aux services du PS Plus et du Xbox Game Pass, qui s’enrichissent de belles nouveautés pour vous aider à occuper vos longs week-ends prolongés comme il se doit. Car tandis que les joueurs PS4 et PS5 peuvent désormais télécharger trois nouveaux jeux gratuits grâce à leur abonnement, les joueurs Xbox Series et PC, de leur côté, ne sont pas non plus en reste avec les nombreuses arrivées du Xbox Game Pass.

Six nouveaux jeux rejoignent le Xbox Game Pass

En effet, entre hier et aujourd’hui, ce ne sont pas moins de six nouveaux jeux qui ont officiellement rejoint le catalogue du service de Microsoft, qui s’offre alors de bien beaux titres pour l’occasion. À commencer par Wuchang Fallen Feathers qui, en plus de figurer parmi les jeux du mois sur le PS Plus, intègre également le Xbox Game Pass Standard en parallèle. Une véritable aubaine pour les amateurs de soulslike, donc, qui pourront ainsi se lancer à la découverte de ce titre signé Leenzee dont la sortie remonte à juillet 2025.

Pour les plus nostalgiques, Xbox continue également son marathon Final Fantasy avec l’ajout de Final Fantasy 5, qui rejoint officiellement les formules Ultimate, Standard et PC après les quatre premiers opus. Au même titre, d’ailleurs, que Wildgate, un shooter multijoueur PvPvE mêlant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne ; ou encore Ben 10 Power Trip, qui invite les joueurs à incarner Ben Tennyson et son fameux Omnitrix dans une nouvelle aventure mêlant combats, énigmes et exploration.

Enfin, après les abonnés Ultimate et PC, les joueurs disposant d’un abonnement à la formule Standard du Xbox Game Pass peuvent maintenant profiter de Wheel World, un jeu d’aventure en monde ouvert dans lequel on incarne un cycliste, ainsi que de Descenders Next, un jeu de sports extrêmes signé RageSquid qui vous invite à dévaler des monts enneigés et des pistes sinueuses à toute vitesse à l’aide de votre planche. Une bien belle sélection, donc, qui montre encore une fois toute la richesse et la diversité du catalogue du service de Microsoft.

Source : Xbox Game Pass