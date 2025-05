À l'exception de To a T prévu le 28 mai, le Xbox Game Pass n'avait jusqu'alors révélé que la moitié de son programme pour ce mois-ci. On y compte toutefois déjà de très gros morceaux, dont Dredge, disponible dès aujourd'hui, Revenge of the Savage Planet à venir le 8 mai, et surtout le très attendu DOOM The Dark Ages le 15 mai. Voici donc une première vague de présentation du programme du service d'abonnement phare de Microsoft pour mai 2025.

Un gros programme annoncé sur le Xbox Game Pass de mai 2025

Alors que huit jeux vont quitter le Xbox Game Pass aux alentours du 15 mai 2025, avec là encore de solides titres tels que Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars ou encore Jurassic World Evolution 2, ils laissent heureusement leur place à de nouveaux arrivages tout aussi qualitatifs.

S'agissant des nouveaux jeux annoncés comme arrivant prochainement sur le Xbox Game Pass, les abonnés seront une fois encore bien gâtés, avec de gros titres comme Dragon Ball Xenoverse 2, Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn et Metal Slug Tactics arrivant tous demain, le 7 mai. Pour ce nouveau jeudi férié, place à Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed. Enfin, le 13 mai arrive un très bon Left 4 Dead-like, dans l'univers de Warhammer qui plus est, avec Vermintide 2.

Voici plus en détails la liste des nouveaux futurs arrivants sur le Xbox Game Pass pour mai 2025, avec les plateformes concernées et leur date d'arrivée respective sur le catalogue du service d'abonnement, ainsi que ceux déjà confirmés auparavant :

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console, PC) - 7 mai

- 7 mai Dungeons of Hinterberg (Console) - 7 mai

- 7 mai Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) - 7 mai

- 7 mai Metal Slug Tactics (Console) - 7 mai

- 7 mai Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 8 mai (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 8 mai (Ultimate et PC uniquement) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console, PC) - 8 mai

- 8 mai Warhammer: Vermintide 2 (Cloud and Console) - 13 mai

- 13 mai DOOM: The Dark Ages (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 15 mai (Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 15 mai (Ultimate et PC uniquement) Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console, PC) - 16 mai

- 16 mai Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Console, PC) - 20 mai

- 20 mai Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console, PC) - 20 mai

© Microsoft

Source : Xbox Wire