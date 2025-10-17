Le Xbox Game Pass a de belles nouveautés à vous proposer avec ces trois nouveaux jeux à découvrir dès maintenant. Il y a même une exclusivité dans la sélection.

Le mois d'octobre continue de se remplir dans le Xbox Game Pass. Le service de jeux à la demande de Microsoft vous propose trois nouveaux jeux qui valent le détour. La toute dernière exclusivité de l'éditeur vous attend pour une aventure poétique et prenante, en plus de deux autres jeux qui devraient plaire à celles et ceux qui recherchent l'évasion et la libertés au bout de leur manette.

Keeper, une nouvelle exclusivité day one dans le Xbox Game Pass

C'est un véritable conte fantastique qui s'offre à vous aujourd'hui. Découvrez sans attendre Keeper, un nouveau jeu signé Double Fine Productions (Psychonauts, Brütal Legend) qui sort aujourd'hui et intègre day one le Xbox Game Pass Ultimate. Parfait pour les amateurs de mondes oniriques, cette nouvelle exclusivité va vous émerveiller avec un périple au cœur d'une île pleine de mystère.

Keeper se présente comme un jeu d'aventure en 3D faisant la part belle aux puzzles. À vous de les résoudre pendant votre exploration de ce monde étrange en incarnant... un vieux phare ! Accompagné d'un oiseau marin, c'est une expérience narrative sans un mot qui promet de vous faire rêver sur le Xbox Game Pass.

Overthrown, la construction à l'honneur dans l'abonnement Premium

Pas de phare cette fois, mais toujours de l'architecture avec Overthrown. Le Xbox Game Pass vous donne tous les pouvoirs de création dans ce city builder chaotique. Dans une atmosphère royale, vous allez devoir bâtir un royaume tout en résistant aux envahisseurs. Saurez-vous relever le défi ?

Overthrown tire son épingle du jeu avec une esthétique cartoon adorable qui se prête parfaitement à ce mélange entre construction, gestion et action. Qui plus est, il dispose d'une dimension coopérative qui vous permet de jouer jusqu'à 6 pour poser les pierres de votre royaume et résister aux bandits et autres ennemis farfelues. C'est à découvrir sans attendre dans l'abonnement Premium du Xbox Game Pass.

Pax Dei, le MMO rejoint le Xbox Game Pass

Restons dans une ambiance médiévale avec Pax Dei, un MMO directement inspiré par l'Europe moyenâgeuse qui sort enfin sa version définitive après plus d'un an d'accès anticipé. Ici aussi, c'est à vous de bâtir et de gérer tout ce qui constitue votre vie dans cette expérience immersive dans un véritable bac à sable où le contact avec l'autre fait le sel du jeu.

Pax Dei est en effet une promesse de liberté dans un monde médiéval multijoueur. Vous y occupez une parcelle de terre et, ensuite, à vous de construire votre vie. Établissez votre foyer, cultivez votre espace, rejoignez ou montez votre clan tout en parcourant un environnement rempli d'énigmes et de défis. L'aventure n'attend que vous dans le Xbox Game Pass Premium et Ultimate.