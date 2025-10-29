Le catalogue va exploser. Hier se tenait la nouvelle conférence ID@Xbox Showcase. Or, comme à chaque fois, ça n'a pas loupé. Sur la quantité de jeux présentés, une bonne portion a confirmé son arrivée prochaine dans le Game Pass. Le service de jeux à la demande de Microsoft va encore se renforcer avec des propositions originales et prometteuses qui devraient valoir le coup d'œil.

Le Xbox Game Pass va faire le plein de nouveautés

Le Xbox Game Pass se soit attiré les foudres du public ces dernières semaines, la faute à une restructuration et des hausses de prix qui sont loin de faire l'unanimité. Pour autant, le service à la demande de Microsoft compte bien continuer de proposer des nouveautés à la hauteur pour ses utilisateurs.

Hier, à l'occasion de la nouvelle conférence ID, 22 jeux se sont montrés, dont 8 qui se sont mis en rang pour rejoindre le Xbox Game Pass à leur sortie. Voilà qui va mettre en avant la scène indé dans le service, qui plus est avec certaines propositions déjà connues, à l'instar du sequel Planet of Lana 2 ou des productions d'éditeurs qui ont fait leurs preuves comme Raw Fury (Sable).

© Microsoft.

Awaysis, le prochain dungeon brawler du Xbox Game Pass

Le premier jeu annoncé pour le Xbox Game Pass lors de la conférence n'est autre que Awaysis. Ce dungeon brawler en 3D signé 17-BIT proposera une aventure unique dans un monde de fantasy où on incarne des combattants animaliers. Qui plus est, il pourra s'expérimenter en solo ou en multi jusqu'à joueurs, que ce soit pour vous affronter ou partir en expédition en coopération. Le jeu est prévu pour 2026 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC, avec une arrivée day one dans le service de Microsoft.

Dome Keeper, un jeu rétro adoré dans le Game Pass

Raw Fury ressort l'un de ses titres phares pour la Series X|S et le Xbox Game Pass. Le 9 décembre 2025, les abonnés pourront découvrir, sur console ou PC, le fameux Dome Keeper. Dans cette aventure rétro à souhait, votre mission est de repousser des hordes d'ennemis extraterrestres. Mêlant des mécaniques de roguelike et d'extraction, le titre a su séduire le public et la critique à sa sortie en 2022. Une pépite à ne pas louper !

Egging On, vous ne finirez pas le jeu sans casser des œufs

Egobounds a imaginé un concept surprenant : incarnez un œuf qui tente de s'échapper d'un poulailler pour ne pas finir à la poêle. Traversez des décors où le danger est partout. Entre les poules qui veulent vous rattraper et les risques de faire un faux pas qui vous vaudra une belle chute, il faudra faire preuve d'adresse si vous voulez garder votre coquille intacte. Retrouvez Egging On dès le 6 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et, bien sûr, directement dans le Game Pass.

Monsters Are Coming! Rock & Road, bâtissez votre forteresse dans le Xbox Game Pass

Voilà un autre jeu en pixel art somptueux et surtout prêt à vous en mettre plein la vue. Monsters Are Coming! Rock & Road est un tower-survivor dans lequel vous devrez bâtir une forteresse imprenable pour résister aux assauts des ennemis. Progressez de run en run pour renforcer vos constructions et survivre jusqu'au bout. À grands renforts d'effets visuels, le rendu fait très envie. Notons en plus qu'il s'agit non seulement d'un titre édité lui aussi par Raw Fury, mais aussi développé par le studio français Ludogram (Worlds of Aria). Il arrivera le 20 novembre prochain dans le Xbox Game Pass et sera jouable sur PC.

Planet of Lana 2 Children of the Leaf, la suite débarque dans le Game Pass

Lana et Mui se retrouvent dans un sequel qui va encore ravir les pupilles des joueuses et joueurs. Planet of Lana 2, suite prometteuse d'un premier opus qui était passé sous les radards malgré sa direction artistique sublime, proposera une aventure inédite pour nos deux héros. De hautes montagnes jusque dans les eaux profondes, leur voyage va renforcer leurs liens à mesure qu'ils affronteront les défis ensemble. Le jeu arrivera sur toutes les plateformes en 2026 et, évidemment, dans le Xbox Game Pass.

Routine va vous faire peur dans le Game Pass

L'horreur et la science-fiction vous souvent un très bon mélange. C'est ce que se propose de vérifier à nouveau Routine, un FPS énigmatique très attendu puisque le développement est en cours depuis... 13 ans ! De fait, le studio Lunar Software peaufine sa proposition depuis un moment, avec le soutien de l'éditeur Raw Fury, pour vous proposer une expérience immersive et effrayante comme on les aime. Apprêtez-vous à mettre le pied sur une base lunaire abandonnée dans un futur alternatif dont l'esthétique s'inspire des années 1980. L'exploration sera de mise, mais attention aux menaces inattendues qui vous attendent. Le jeu arrivera sur Xbox ONE, Series X|S et PC le 4 décembre 2025 avec une sortie simultanée dans le Game pass.

Superball, un peu de multijoueur au ID Showcase

Passons à un titre bien plus coloré et déjanté avec Superball. Lancé hier, la conférence Xbox a donné un bon coup de projecteur à ce free-to-play multijoueur qui réinvente le street football en 3v3. Dans un univers cyberpunk, affrontez-vous en équipes pour marquer à l'aide d'un arsenal qui cogne dur. Vous disposez également de capacités spéciales pour faire des tirs explosives. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à viser juste pour marquer le but de la victoire en rejoignant la partie dans le Xbox Game Pass. Autrement, le jeu est disponible sur les consoles de Microsoft et de PlayStation, ainsi que sur PC.

TCG Card Shop Simulator, ourez la boutique de vos rêves

Allez, on sait que certains d'entre vous rêverez d'avoir leur propre boutique dédiées aux cartes à jouer et à collectionner. Avec TCG Card Shop Simulator, vous pouvez réaliser votre ambition en gérez votre magasin à votre manière. À vous d'optimiser vos stocks, de mettre en lumière les boosters en vogue ou d'anticiper ceux qui cartonneront. Fixez vos prix, embauchez du personnel et faites croître votre affaire. Le jeu est prévu pour le premier trimestre 2026 sur Xbox Series X|S et sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass.