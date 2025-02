Ça y est ! La nouvelle exclusivité Xbox Series X|S et PC, Avowed, est disponible pour tout le monde, y compris sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. C'est l'un des plus gros ajouts de ce mois-ci, qui était très attendu par les fans d'Obsidian et des possesseurs des consoles Microsoft. Et les retours sont bons avec 80/100 de Metacritic, et 81% d'avis positifs sur 2 819 évaluations. Hier, le jour du lancement d'Avowed, le constructeur vert a également officialisé les derniers jeux Xbox Game Pass de février 2025. Deux d'entre eux, sur les trois annoncés au total, arrivent dès ce jeudi 20 février 2025 sur le service.

Les deux nouveaux jeux Xbox Game Pass du 20 février 2025

Comme à chaque fois, le Xbox Game Pass étale ses nouveautés durant tout le mois, et organise sa communication aussi en deux temps. Si vous êtes abonnés, vous avez par conséquent eu déjà accès aux premiers ajouts de février 2025 avec Far Cry New Dawn, Starfield (XGP Standard), Kingdom Two Crowns, Another Crab's Treasure, Madden NFL 25 et Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Pour la fin du mois, ne vous attendez cependant un nombre aussi important de nouvelles sorties. Les deux jeux inédits confirmés du 20 février 2025 vous attendent sur consoles, PC et via le cloud gaming, et ils sont issus d'énormes licences.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Alors que Game Workshop et Focus Entertainment ont battu des records avec Warhammer 40,000 Space Marine 2, Warhammer 40K Rogue Trader rejoint dès aujourd'hui le Xbox Game Pass Ultimate, Standard et PC Game Pass. Contrairement au dernier jeu d'action sorti, il s'agit ici d'un RPG en vue isométrique par les développeurs de Pathfinder: Wrath of the Righteous. Avec 83% d'évaluations positives pour 19 612 avis sur Steam, c'est clairement une bonne pioche pour les amateurs de Warhammer.

EA Sports F1 24 (Cloud, Console et PC)

Le second jeu Xbox Game Pass du 20 février 2025 est complètement différent étant donné qu'on passe sur un titre de vroum-vroum. EA Sports F1 24 fait désormais partie des jeux du mois via l'EA Play pour les offres XGP Ultimate, Standard et PC Game Pass sur consoles comme sur PC. « Prenez place sur la grille de départ et visez la gloire du podium avec un accès illimité à EA Sports F1 24, bientôt disponible dans The Play List. [...] Et en bonus : récupérez des récompenses en jeu, dont 5 000 XP chaque mois ! » précise le Xbox Wire.

Source : Xbox Wire.