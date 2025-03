En plus des ajouts mensuels à son catalogue, le Xbox Game Pass se fend donc à nouveau en cette fin de mars de nouveaux avantages pour différents jeux free-to-play. Rappelons toutefois que ceux-ci sont disponibles à condition de souscrire à un abonnement Ultimate ou PC Game Pass. Nous avons d'ailleurs à leur sujet une double annonce, puisque cela concerne non seulement des avantages de mars, mais aussi certains à venir à partir d'avril. On vous détaille tout cela.

Le Xbox Game Pass gagne de nouveaux avantages

En préambule de la liste des avantages disponibles ou à venir très prochainement sur le Xbox Game Pass, il convient de noter que Microsoft a rendu plus facile la découverte de ces derniers en jeu pour les abonnés. Désormais, il suffit de se rendre sur l'application Xbox sur PC, ou l'onglet Game Pass sur consoles, puis cliquer sur « Plus d'Avantages », ou direction sur la page de chaque jeu concerné. Il convient bien sûr d'être abonné au palier Ultimate ou PC, d'associer son profil Xbox à chaque jeu concerné, et profiter des récompenses proposées. Voici justement ci-dessous la liste détaillée des nouveaux avantages offerts sur de nombreux jeux free-to-play rajoutés au service en mars 2025, et la liste des jeux qui en recevront le mois prochain.

Les avantages offerts en mars 2025

Heroes of the Storm (PC) : jouez et débloquez 30 héros issus des univers de Blizzard Entertainment en rejoignant le Nexus.

: jouez et débloquez 30 héros issus des univers de Blizzard Entertainment en rejoignant le Nexus. Naraka: Bladepoint (Cloud, Console et PC) : Connectez-vous avec le Xbox Game Pass pour débloquer tous les héros ainsi qu'un casque exclusif Xbox et le pack Phoenix Princess (Justina Gu).

: Connectez-vous avec le Xbox Game Pass pour débloquer tous les héros ainsi qu'un casque exclusif Xbox et le pack Phoenix Princess (Justina Gu). Smite 2 (Console et PC) : Débloquez le skin exclusif High Velocity Hecate, 5 dieux (Arès, Anhur, Hécate, Hercule et Némésis), le titre OP, ainsi que l’emote GG grâce au Pack de bienvenue Smite 2.

: Débloquez le skin exclusif High Velocity Hecate, 5 dieux (Arès, Anhur, Hécate, Hercule et Némésis), le titre OP, ainsi que l’emote GG grâce au Pack de bienvenue Smite 2. The Finals (Xbox Series X|S et PC) : Débloquez le Stryker Grid Set, sponsorisé par Ivada, qui comprend une tenue complète, trois skins d’armes, un porte-bonheur, et un bonus de 25 % d’XP de match. Les joueurs recevront aussi 500 Multibucks après avoir réclamé leur récompense.

Les jeux qui vont profiter de nouveaux avantages en avril 2025 sur le Xbox Game Pass

Asphalt Legends Unite

Call of Duty: Warzone

Enlisted

War Thunder

© Microsoft

Source : Xbox Wire