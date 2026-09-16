La mi-septembre est arrivée, ce qui signifie qu’il est l’heure pour Xbox pour dévoiler la liste des prochaines arrivées du Xbox Game Pass, avec de très gros jeux très attendus.

Tandis que de nouvelles rumeurs évoquent la possibilité que l’on soit encore une fois aux portes de grands changements pour le Xbox Game Pass, qui pourrait perdre son meilleur atout en 2027, le service de Microsoft continue en attendant de suivre son petit train-train quotidien. Après avoir accueilli la première salve des jeux de septembre en début de mois, l’heure est ainsi venue pour ce dernier de se remettre à jour avec une multitude de jeux supplémentaires, dont des nouvelles sorties très attendues comme Gears of War E-Day, Dune Awakening et Minecraft Dungeons 2.

La liste des prochaines arrivées du Xbox Game Pass dévoilée

Car les prochaines semaines du Xbox Game Pass seront peut-être marquées par l’arrivée d’une multitude de titres déjà disponibles dans les formules Ultimate et PC dans la formule Premium, mais les choses ne se limiteront pas à cela. D’ici début octobre, de grosses cartouches inédites attendent également la communauté Xbox, qui va notamment pouvoir se lancer day one dans le grand retour de Gears of War, découvrir la version console de Dune Awakening, ou encore reprendre l’aventure Minecraft Dungeons avec sa suite. Voici toutes les nouveautés annoncées :

Ils arrivent dans le Game Pass Ultimate et PC

RuneScape: Dragonwilds (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 septembre Aussi disponible dans le Game Pass Premium

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 15 septembre Kernel Hearts (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 septembre Dune: Awakening (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 22 septembre Aussi disponible dans le Game Pass Premium

(Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 22 septembre Well Dweller (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 22 septembre

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 22 septembre Mad King Redemption (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 23 septembre Aussi disponible dans le Game Pass Premium

(Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 23 septembre Minecraft Dungeons II (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 29 septembre

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 29 septembre Gears of War: E-Day (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 octobre

Ils arrivent dans le Game Pass Premium

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 16 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 16 septembre Planet of Lana II (Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 16 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S, Appareils portables et PC) – 16 septembre Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 16 septembre

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 16 septembre Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Console et PC) – 16 septembre

(Cloud, Console et PC) – 16 septembre NINJA GAIDEN 4 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 septembre

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 17 septembre Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 25 septembre

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 25 septembre Keeper (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 octobre

Comme d’habitude, la diversité sera donc à l’honneur chez Xbox, qui proposera aux possesseurs du Game Pass une multitude d’expériences très différentes à découvrir. Du gros FPS qui tabasse, du beat ’em up aux couleurs de l’une des marques les plus populaires de la pop-culture, du puzzle game indépendant, du metroidvania… Il y aura assurément de quoi trouver chaussure à son pied. En sachant que les choses ne s’arrêtent pas là, puisque d’autres surprises attendent également les abonnés au service de Xbox. Par exemple :

Un week-end d’essai gratuit à la saison 21 de Sea of Thieves du 17 au 21 septembre

Un nouveau pack d’avantage pour Brawlhalla le 17 septembre

Un essai d’accès anticipé à EA Sports FC 27 via l’EA Play dès le 18 septembre

L’arrivée de Rematch dans la formule Essential le 25 septembre

© Xbox

Ces jeux quitteront le catalogue le 30 septembre 2026

Et parce que vous commencez à connaître la chanson, vous vous doutez bien que ces nouvelles arrivées seront contrebalancées par le départ d’un certain nombre de titres, qui quitteront officiellement le service dès la fin du mois. Sont concernés :

Atomfall (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Little Nightmares 2 Enhanced Edition (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Little Rocket Lab (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Sifu (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) SOPA Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Sworn (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Terminull Brigade (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox Wire