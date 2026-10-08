Pour le Xbox Game Pass, la sortie de Gears of War E-Day n’est que le début des festivités du mois d’octobre 2026. Voici la liste des prochaines arrivées attendues dans le catalogue.

Pour les joueurs Xbox et PC, ce mois d’octobre commence décidément sur les chapeaux de roue avec la sortie de Gears of War E-Day qui, après Halo: Campaign Evolved cet été, contribue à remettre certaines des franchises les plus emblématiques de la firme sous le feu des projecteurs. De quoi en faire une belle occasion de s’abonner au Xbox Game Pass, donc, et d’y découvrir au passage les nombreux autres jeux qui n'attendent que vous pour la première moitié d’octobre 2026. Cela comprend notamment :

8 octobre Echo Weaver (Cloud, Xbox Series et PC) – Ultimate et PC Forever Ago (Cloud, Console et PC) – Ultimate et PC Neon Abyss 2 (Cloud, Console et PC) – Ultimate, Premium et PC

13 octobre : Battlefield 6 (Cloud, Xbox Series et PC) – Ultimate et PC Deep Dish Dungeon (Cloud, Xbox Series et PC) – Ultimate et PC Valor Mortis (Cloud, Xbox Series et PC) – Ultimate et PC

15 octobre : Bluey’s Happy Snaps (Cloud, Console, Portable et PC) – Ultimate et PC Chained Beasts (Cloud, Xbox Series et PC) – Ultimate et PC

16 octobre : Beyond These Stars (PC) – Ultimate et PC



Le souls-like Valor Mortis prépare son lancement dans le Xbox Game Pass

Vous l’aurez compris donc, comme d’habitude, le service de Xbox misera sur une multitude de jeux aux genres divers et variés, capables de parler à différents publics. Et dans le lot se trouveront d’ailleurs un certain nombre de sorties « day one », dont Valor Mortis, un nouveau souls-like signé One More Level prévu pour le 13 octobre. Dans la peau d’un ancien soldat ressuscité de l’armée de Napoléon, les abonnés au Xbox Game Pass pourront ainsi manier de nombreux pouvoirs pour affronter de terrifiants monstres et mettre fin à un complot menaçant l’humanité.

Battlefield 6 fera lui aussi bientôt son arrivée dans le service

Mais parce que le Xbox Game Pass ne propose pas toujours forcément que des expériences inédites, ceux qui ne l’ont pas encore fait pourront aussi y découvrir certaines des sorties les plus marquantes de ces derniers mois, dont Battlefield 6, sorti en fin d’année 2025. Et cela tombe bien, puisque le jeu débarquera dans le service de Xbox le jour du lancement de sa saison 5, qui proposera de nombreuses nouveautés à découvrir et même un crossover inattendu avec l’une des franchises les plus appréciés du catalogue d’Electronic Arts.

Quels jeux quitteront le Xbox Game Pass le 15 octobre 2026 ?

Vous connaissez la chanson, cette nouvelle salve d’arrivées sera toutefois contrebalancée par une série de nouvelles sorties pour le Xbox Game Pass, qui devra faire ses adieux à un total de 9 jeux dès le 15 octobre prochain. Et on peut le dire, parmi eux se trouvent cette fois-ci des titres extrêmement appréciés par le public, que vous feriez mieux de découvrir en vitesse si vous ne l’avez pas encore fait. Sont ici concernés :

A Plague Tale: Requiem (Cloud, Console, and PC)

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Console, and PC)

Crime Scene Cleaner (Cloud, Console, and PC)

Donut County (Cloud, Console, and PC)

Evil West (Cloud, Console, and PC)

Nova Roma (Game Preview) (PC)

Pacific Drive (Cloud, Console, and PC)

Superball (Cloud, Console, and PC)

The Casting of Frank Stone (Cloud, Console, and PC)

Source : Xbox Wire