Le Xbox Game Pass vient d'annoncer les premiers jeux qui rejoindront son catalogue au mois de novembre 2026. Il y a de belles licences dans le lot, vous allez voir.

Découvrez les nouveaux jeux de novembre dans le Xbox Game Pass. Le service à la demande de Microsoft vient de lever le voile sur sa première fournée du mois. On sent que l'ambiance est plus calme, avec des jeux pour nous préparer à l'hiver mais aussi, on a l'impression, ne pas se confronter trop frontalement à un certain titre de Rockstar Games qui va capitaliser beaucoup d'attention dans les semaines à venir.

Quels sont les premiers jeux de novembre 2026 dans le Xbox Game Pass ?

Du 3 au 17 novembre 2026, ce sont 15 nouveaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass. Le catalogue s'est d'ores et déjà enorgueilli d'une nouveauté day one, à savoir Football Manager 27, dernier né plus que réussi d'une licence très appréciée des amateurs de jeux de gestion.

Si vous cherchez l'action en novembre sur le Xbox Game Pass, alors on ne peut que vous recommander Vampire Crawlers. Ce roguelite deckbuilder tiré de Vampire Survivors a tout pour vous rendre acro et il est désormais accessible au palier Premium. D'ailleurs, les amateurs du jeu d'origine pourraient trouver leur compte avec Warhammer Survivors, le bullet-heaven dans l'univers bien connu des fans qui arrive day one dans le service.

Plutôt envie d'expérience posée ou narrative ? Dans ce cas, le Xbox Game Pass ne va pas tarder à ajouter MySims Cozy, la compilation qui regroupe les deux premiers jeux de cette licence qui mêle déco et tranche de vie avec humour. Les abonnés Premium vont aussi pouvoir découvrir l'univers de sciecne-fiction d'Aphelion, le dernier-né du studio Don't Nod.

Calendrier des nouveautés de novembre dans le Xbox Game Pass

3 NOVEMBRE : Football Manager 27 (PC) - Ultimate et PC Game Pass Pit of Goblin (Cloud, Series X|S, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass

4 NOVEMBRE : Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Series X|S, Nomade, PC) - Premium, déjà dispo en Ultimate et PC Game Pass Void/Breaker (Cloud, Series X|S, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass

5 NOVEMBRE : Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, Series X|S, Nomade, PC) - Ultimate et PC Game Pass Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, Series X|S, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass MySims Cozy Bundle (Cloud, Console, PC) - Ultimate et PC Game Pass

10 NOVEMBRE : Football Manager 2027 Console (Cloud, Series X|S, PC) - Ultimate et PC Game Pass Tanuki: Pon’s Summer (Cloud, Console, PC) - Ultimate et PC Game Pass Warhammer Survivors (Cloud, Series X|S, Nomade, PC) - Ultimate et PC Game Pass

11 NOVEMBRE : Hope in the City (Cloud, Series X|S, PC) - Ultimate et PC Game Pass Thronefall (Cloud, Series X|S, Nomade, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass

12 NOVEMBRE : John Carpenter’s Toxic Commando (Cloud, Series X|S, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass

17 NOVEMBRE : Aphelion (Cloud, Series X|S, Nomade, and PC) - Premium, déjà dispo en Ultimate et PC Game Pass PAW Patrol La Pat'Patrouille: Mission Dino (Cloud, Console, PC) - Premium, Ultimate et PC Game Pass



© Microsoft

Quels jeux quitteront le XGP le 15 novembre ?

Bien sûr, qui dit nouveautés dit aussi départs. Le 15 novembre prochain, le Xbox Game Pass va aussi faire le tri dans son catalogue. C'est donc le moment ou jamais de profiter de certains titres, dont de très bons, avant qu'il ne quittent le service :

1000xResist

Barbie Horse Trails

Dragon Ball Xenoverse 2

Firefighting Simulator – The Squad

GoldenEye 007

Great God Grove

Moonlighter

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunters Legend

Total Chaos

Winter Burrow

Wreckfest