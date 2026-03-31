C’est un nouveau mois qui touche aujourd’hui officiellement à sa fin, et avec lui un premier trimestre particulièrement chargé à tous les niveaux pour l’industrie du jeu vidéo. Entre grosses actualités, sorties majeures et mises à jour des services d’abonnement, ce début d’année 2026 aura en effet été plus que mouvementé, en particulier du côté de chez Xbox et de son Xbox Game Pass. Car oui, malgré les récents changements de direction opérés, la firme de Redmond garde le cap et continue de faire tout son possible pour séduire un maximum d’abonnés.

Resident Evil 7 Biohazard fait son arrivée dans le Xbox Game Pass

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux nouveautés annoncées pour le mois d’avril, qui comprennent à la fois du Clair Obscur Expedition 33, du Kiln, du Replaced ou encore du Aphelion, pour s’en rendre compte. Mais avant cela, le Xbox Game Pass réserve néanmoins une dernière surprise pour les joueurs. Oui, afin de conclure le mois de mars en beauté, ce ne sont pas un mais bien deux nouveaux jeux qui ont fait leur arrivée dans le service depuis hier, dont l’un des plus gros hits horrifiques de ces dernières années : Resident Evil 7 Biohazard.

Une véritable aubaine pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir cette pépite signée Capcom, et qui voudraient prolonger l’aventure après avoir passé quelques heures en compagnie de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem. D’autant plus que Resident Evil 7 Biohazard est disponible dans toutes les formules du Xbox Game Pass, à savoir Ultimate, Premium et PC, ce qui permet aussi bien d’en profiter sur consoles, PC que via le cloud. Une opportunité à ne surtout pas manquer, donc.

Pour les amateurs de survie, The Long Dark est aussi disponible

L’horreur n’est pas votre genre de prédilection ? Dans ce cas, peut-être le jeu de survie The Long Dark, conçu par Hinterland Studio, sera davantage à votre goût. Arrivé hier dans le service de Xbox, ce titre vous place dans la peau de Will Mackenzie, un pilote de brousse qui s’est écrasé dans les contrées sauvages et glacées du Canada. Dès lors, il n’appartient qu’à vous d’explorer les environs pour trouver comment survivre au sein de ces environnements hostiles, que ce soit en rassemblant des ressources, des outils ou tout autre élément utile.

« Ici, pas de zombies » précise d’ailleurs ironiquement la description du jeu. « Juste vous, le froid et tout ce que Mère Nature peut vous faire subir ». Mais ne serait-ce alors pas encore plus terrifiant que Resident Evil 7 Biohazard ? On vous laisse en juger. À l’instar de ce dernier, The Long Dark est disponible dans toutes les formules du Xbox Game Pass, et jouable sur consoles, PC et via le cloud. De quoi conclure le mois de mars comme il se doit, donc, surtout après l’ajout de titres comme Disco Elysium, Like a Dragon: Infinite Wealth ou encore Absolum.

Source : Xbox