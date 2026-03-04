Suite à l’annonce de la première vague de jeux à venir ce mois-ci dans le Xbox Game Pass, le service de Microsoft accueille dès aujourd’hui deux nouveaux titres pour les abonnés.

Des plateformes de SVOD telles que Netflix et Prime Video, aux services d’abonnements tels que le PS Plus et le Xbox Game Pass, tout le monde est logé à la même enseigne. Qui dit nouveau mois qui démarre dit également nouvelles arrivées dans le catalogue, et tous sont bien décidés à jouer le jeu à fond. La preuve avec les futures arrivées du mois de mars dans le service de Microsoft, qui s’apprête à accueillir des titres comme Cyberpunk 2077 et Hollow Knight Silksong par exemple. Mais avant cela, d’autres très bons jeux sont attendus dans le Xbox Game Pass.

Deux nouveaux jeux sont disponibles dans le Xbox Game Pass

En effet, avant que les hits de CD Projekt RED et Team Cherry ne viennent rejoindre les différentes formules du service, Xbox propose aux joueurs de s’essayer dès aujourd’hui à deux nouveaux titres diamétralement opposés. Cela commence alors par EA Sports F1 25, un jeu assurément taillé pour les amateurs de sport automobile. Sorti le 30 mai 2025, ce titre développé par Codemasters vous invite à prendre les commandes de votre écurie et à brûler la gomme de vos pneus sur l’asphalte afin de finir en tête des plus grands championnats de Formule 1.

Disponible dans les formules Ultimate et PC, celui-ci s’accompagne alors d’un bonus mensuel de 5 000 XP pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, qui peuvent en profiter jusqu’au 31 mars prochain. Et si les jeux de course ne sont pas vraiment votre dada, peut-être To a T, charmant jeu d’aventure signé par le créateur de Katamari Damacy et le studio Uvula, trouvera davantage de grâce à vos yeux. Particulièrement paisible, il raconte l’histoire d’un adolescent vivant tranquillement sa petite vie… malgré le fait que son corps soit coincé en forme de T.

Oui, c’est aussi cela, la beauté du Xbox Game Pass. La possibilité de découvrir des jeux pas comme les autres, bien loin de ce à quoi nous sommes habitués. Notons alors que To a T fait son arrivée dans la formule Premium du service, et qu’à l’instar de EA Sports F1 25, il est disponible sur Xbox Series, PC et via le Cloud. Enfin, profitons-en également pour rappeler que Final Fantasy 3 et Kingdom Come Deliverance 2 ont également fait leur arrivée dans le service de Microsoft hier, ce qui garantit d’ores et déjà de très belles heures de jeu à tous les abonnés.

Source : Xbox