Pour les abonnés au Xbox Game Pass, c’est décidément une belle semaine qui s’annonce. En effet, après plusieurs jours de rumeurs, Microsoft a officialisé hier sa nouvelle politique tarifaire pour le service, qui voit le prix de ses formules Ultimate et PC revenir à la baisse après la forte augmentation survenue en octobre 2025. De quoi faire le bonheur des joueurs Xbox, donc, qui ne manquent pas de se réjouir des actions menées par Asha Sharma depuis son arrivée, et qui peuvent dès maintenant fêter cela avec l’arrivée de nouveaux jeux au sein du catalogue.

Le Xbox Game Pass accueille trois nouveaux jeux

Car oui, puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le Xbox Game Pass continue d’élargir son offre en parallèle, avec l’introduction d’une nouvelle salve de titres justement annoncés en début de semaine. À commencer par Vampire Crawlers, le nouveau jeu des créateurs de Vampire Survivors sorti hier. Disponible dans les formules Ultimate et PC, il invite les joueurs à se lancer dans une expérience roguelite au tour par tour, où l’objectif est de composer des decks surpuissants et d’explorer des donjons à la façon dont dungeon crawler.

Vous recherchez une expérience plus cosy ? Dans ce cas, peut-être Little Rocket Lab, disponible dans les formules Premium, Ultimate et PC du Xbox Game Pass, vous conviendra davantage. Développé par Teenage Astronauts, ce jeu vous place dans la peau de Morgan, un ingénieur en devenir, qui cherche à concrétiser le rêve familial en construisant une fusée au cœur de la ville de St Ambroise. « Aidez les habitants grâce à vos inventions, laissez parler votre créativité et devenez un ingénieur hors pair ! » indique alors le studio à son sujet.

Enfin, toujours pour les abonnés Premium, Ultimate et PC du Xbox Game Pass, les joueurs peuvent également partir à la découverte de Sopa: Tale of the Stolen Potato, une aventure narrative originale et émouvante. « Miho entre dans le garde-manger pour aller chercher une pomme de terre pour sa grand-mère et bascule dans un monde magique plein de merveilles » indique en effet le synopsis de ce jeu signé StudioBando, tout en nous promettant des « personnages hauts en couleur » mis en scène dans un récit se déroulant au cœur de l’Amérique du Sud.

D’autres nouveautés arrivent

Voilà qui devrait alors permettre à la communauté Xbox de s’occuper pendant quelques jours, en tout cas en attendant les prochaines grosses sorties à venir dans le service. Car pour la fin du mois d’avril, le Xbox Game Pass ne sera pas en reste avec, notamment, l’arrivée de Kiln, le nouveau jeu de Double Fine (Psychonauts, Keeper) ; mais également Aphelion, une nouvelle production signée Don’t Nod (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden).

Source : Xbox