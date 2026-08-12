Les sorties de jeux ont peut-être tendance à ralentir au cours de la période estivale, où la priorité des joueurs n’est plus forcément de rester enfermé des heures durant manette en mains ; mais s’il y a bien une chose qui ne ralentit pas, c’est le roulement des nouvelles arrivées dans des services comme le PS Plus et le Xbox Game Pass. Et ce dernier nous le prouve d’ailleurs aujourd’hui encore en accueillant quatre nouveaux titres, désormais disponibles dans les formules Premium, Ultimate et PC :

Bounty Star (Cloud, Xbox Series et PC) – Premium

Date Everything! (Cloud, Xbox Series, portables et PC) – Ultimate, Premium et PC

Grounded 2 (Cloud, Xbox Series, portables et PC) – Premium

Ball x Pit (Cloud, Xbox Series, portables et PC) – Premium

Bounty Star débarque dans le Xbox Game Pass Premium

Déjà disponible dans les formules Ultimate et PC du service de Microsoft, Bounty Star fait désormais son arrivée dans la formule d’entrée de gamme, où il rejoint une multitude d’autres jeux. Développé par DINOGOD et édité par Annapurna Interactive, ce titre sorti en octobre 2025 se présente comme un jeu d’action en 3D mêlant combats de mechas, personnalisation, collecte de ressources et construction de base. Le joueur y incarne Clem, une soldate brisée mais puissante regorgeant de talents.

Faisant son arrivée dans toutes les formules du Xbox Game Pass, Date Everything!, sorti en juin 2025, prend la forme d'un simulateur de rencontres développé par Sassy Chap Games et édité par Team17. Enfermé dans une maison avec 100 autres personnes, l’objectif est de séduire le maximum de monde possible ; en sachant que le jeu est entièrement doublé et doté d’une narration à choix multiples. De quoi promettre de longues heures de fun, donc, car l’humour est naturellement au rendez-vous.

Grounded 2 ouvre son accès anticipé aux abonnés Premium

Un an après avoir fait ses débuts dans les formules Ultimate et PC du Xbox Game Pass, l’heure est venue pour le titre d’Obsidian Entertainment d’aller à la rencontre d’un nouveau public via la formule Premium du service. Suite du premier opus lancé en 2020, Grounded 2 invite les joueurs à partir à la découverte d'un monde encore plus vaste, seul ou à plusieurs. Et cela tombe bien, puisque le titre vient tout juste d’accueillir « Into the Abyss », sa plus grosse mise à jour depuis le début de son accès anticipé.

Ball x Pit vient lui aussi à la conquête des abonnés Premium

Enfin, terminons avec l'arrivée de Ball x Pit qui, après avoir séduit des millions de joueurs dans les formules Ultimate et PC du Xbox Game Pass, va désormais à la rencontre des abonnés Premium. Salué par la critique, ce survival-roguelite lancé en octobre 2025 par Kenny Sun and Friends a notamment impressionné par son mélange des genres, qui mêle casse-briques, fusion de boules et construction de base. C’est frais, c’est original, et c’est donc à ne pas surtout pas manquer.

Source : Xbox