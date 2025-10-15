Le mois d'octobre est bien rempli sur le Xbox Game Pass ! La preuve avec les 6 nouveaux jeux qui viennent d'intégrer le catalogue à la demande, avec de grosses licences dans le lot.

Vous allez avoir de quoi faire dans les prochaines semaines grâce au Xbox Game Pass ! Ne serait-ce qu'hier et aujourd'hui, le service de Microsoft accueille une flopée de nouveaux jeux. Non seulement il y a de gros noms dans la liste, mais dans l'ensemble ils valent clairement le détour. Voilà qui devrait vous faire plaisir à l'approche des vacances.

Six nouveaux jeux dans le Xbox Game Pass

Ces derniers jours, le Xbox Game Pass a surtout fait parler de lui en raison de sa restructuration complète. Il ne faudrait pas en oublier que le service est toujours en place et que, de ce fait, son catalogue continue de se mettre à jour. Ainsi, les paliers Premium et Ultimate font le plein.

Entre le 14 et le 15 octobre, ce sont donc 6 nouveaux jeux qui intègrent le Xbox Game Pass. Comptez sur du sang neuf avec un accès anticipé à He is Coming, mais aussi la disponibilité day one de Ball x Pit. Le récent Eternal Strands est également de la partie, de même pour Ninja Gaiden 2 Black et The Casting of Frank Stone, issus de licences qu'on ne présente plus. On pourrait d'ailleurs dire de même avec un jeu The Grinch qui complète la sélection.

© Microsoft.

The Casting of Frank Stone, l'horreur avant Halloween sur le Xbox Game Pass

Les aficionados de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) et de Dead by Daylight sont comblés avec The Casting of Frank Stone. Ce jeu narratif de 2024 consitue la rencontre entre le studio iconique et l'univers horrifique. On y suit l'expérience traumatisante et potentiellement fatale d'un groupe de jeunes cinéastes victime du terrible personnage qui donne son nom au jeu. Suivant la traditionnelle formule narrative, vos choix détermineront le sort de vos personnages. Le jeu a clairement ce qu'il faut pour vous mettre dans l'ambiance de Halloween. Découvrez-le sans attendre via le palier Ultimate ou Premium du Xbox Game Pass.

Ball x Pit, un roguelite à découvrir day one dans le Xbox Game Pass

Le concept de Ball x Pit est plutôt original. Il reprend le principe du casse-brique avec des mécaniques de survie et de gestion d'une base à protéger, le tout saupoudré d'une dimension roguelite qui vient pimenter la recette. Diablement addictif, cette nouvelle pépite issue du catalogue de Devolver va vous mettre face à des hordes d'ennemis à repousser sans ciller. Le jeu vous attend dès aujourd'hui dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Eternal Strands, l'aventure commence enfin dans l'abonnement de Microsoft

Amateurs de monde de fantasy, vous êtes servis aujourd'hui avec le Xbox Game Pass. Eternal Strands, un nouveau jeu signé par des vétérans de Dragon Age, arrive enfin dans le catalogue, 9 mois après sa sortie. Découvrez ainsi une aventure épique qui mise grandement sur l'évolution de l'environnement en temps réel pour dynamiser votre expérience, notamment pendant les combats. Sans être un grand RPG, le titre vaut le détour avec des visuels charmants qui vous transporteront tout de suite dans cet univers à part. Il est accessible dès le palier Premium.

He is Coming ouvre son accès anticipé au Xbox Game Pass

Cette fois, place à un univers plus sombre avec He is Coming. Ce roguelite se donne à jouer en early access pour vous mettre au défi de repousser la terrible menace du Roi Démon. Le monde risque de sombrer sous influence et il est de votre devoir de le sauver. Dans un style rétro à souhait, explorez une vaste map, affrontez des ennemis dont des boss surpuissants et améliorez votre équipement en récoltant le loot approprié pour devenir le héros qui viendra à bout des ténèbres. Une nouveauté à découvrir via le Xbox Game Pass Premium.

Ninja Gaiden 2 Black, un remaster à ne pas louper

Classique parmi les classique, Ninja Gaiden 2 Black vous fait redécouvrir le beat'em up culte de 2008 dans une version remastérisée. Incarnez Ryu Hayabusa, maître ninja et porteur de l'épée du Dragon, et dressez-vous face au clan des Black Spider Ninja pour mettre un terme à leurs plans. Des combats frénétiques à base de combos et d'esquives vous attendent dans cette refonte disponible dans le Xbox Game Pass Premium.

The Grinch Les Aventures de Noël, un jeu pour toute la famille

Pour changer un peu de Halloween, le Xbox Game Pass vous propose un dernier jeu aujourd'hui vous rapprochera des fêtes de fin d'année. Embarquez pour une aventure familiale et légère avec The Grinch : Les Aventures de Noël. Dans ce jeu de plateforme en 2,5 D, le personnage culte cherche à saboter les festivités en dérobant tous les cadeaux. Mais, pour y parvenir, il va devoir esquiver tout un tas de pièges et d'ennemis. Lancez-vous dès maintenant avec le Xbox Game Pass Premium et Ultimate.