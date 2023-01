Le Xbox Game Pass de janvier 2023 a été une petite douche froide pour de nombreux abonnés. Non pas à cause de la qualité des jeux ou de sorties marquantes, mais purement à cause de la quantité de jeux ajoutées. Après un mois de décembre avec une seule vague, les joueurs espéraient un début d’année plus généreux. Jusqu’alors, ils ont dû se contenter de six nouveautés, dont Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden dès leur sortie Xbox Series, One et PC. Microsoft avait néanmoins prévenu, ce n’était « qu’un échauffement ». L’éditeur américain a profité de sa conférence Xbox Developer Direct pour faire une jolie surprise.

Hi-Fi Rush disponible dans le Xbox Game Pass de janvier 2023

Microsoft a présenté ses futurs jeux Xbox Series, One et PC lors de son Xbox Developer Direct. Un premier showcase qui a fait la part belle à des titres tels que Redfall ou encore Forza Motorsport mais pas que. La marque verte a profité de l’événement pour dévoiler les nouveaux ajouts du Xbox Game Pass après un mois de janvier plus chiche qu’à l’accoutumée. Des rumeurs laissaient espérer l’arrivée de gros jeux dont Cyberpunk 2077. Qu’en est-il réellement ? Rien de tout ça. L'éditeur américain a lancé une nouvelle exclusivité en ce mercredi 25 janvier 2023 sur le Xbox Game Pass, PC et Xbox Series. La surprise avait néanmoins a moitié gâchée, puisqu'il s'agit de Hi-Fi Rush, le nouveau jeu de Tango Gamework qui a leaké avant l'heure.

Bien loin de The Evil Within et des jeux d'horreurs habituels du studio, ce nouveau Xbox Game Pass se présente comme une expérience mêlant rythme et action dans laquelle le monde bouge au rythme de la musique. Vous incarnez Chai, une rockstar à en devenir doit se battre contre une sinistre corporation d’améliorations robotiques en restant en synchro avec la musique et des mouvements de l’environnement. Le gameplay est donc calé sur la musique, que ce soient les coups que vous donnez ou vos esquives. Dans Hi-Fi Rush, chaque affrontement vous donne l’opportunité de réaliser votre propre clip vidéo si vous vous assurez que vos mouvements résonnent avec la musique.

Les derniers jeux de janvier et ceux de février dévoilés

Comme une surprise ne vient jamais seule, Microsoft a révélé dans la foulée la liste complète de la seconde vague de jeux Xbox Game Pass de janvier 2023. Cinq nouveaux titres seront donc disponibles dans les prochains jours, dont le très attendu GoldenEye 007.

GoldenEye 007 – 27 janvier (Cloud & Console)

Roboquest – 30 janvier (Game Preview) (Console)

Age of Empires II: Definitive Edition – 31 janvier (Cloud & Console)

Inkulinati – 31 janvier (Game Preview) (Cloud, Console, & PC)

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R – 31 janvier (Cloud, Console, & PC)

Les premiers jeux de février 2023 ont eux aussi été annoncés. On retrouve dans le lot, Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition qui avait loupé son démarrage il y a quelques temps.