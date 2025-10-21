Le mois d’octobre poursuit sur sa lancée dans le Xbox Game Pass, avec de nouvelles arrivées qui risquent de plaire aux amateurs d’action et de sensations fortes. Microsoft enrichit encore son service avec des expériences intenses et spectaculaires, parfaites pour ceux qui aiment patienter entre deux autres grosses sorties.

Evil West, du sang, de l’électricité et des monstres sur le Xbox Game Pass

Développé par Flying Wild Hog (les créateurs de Shadow Warrior), Evil West propulse le joueur dans un Far West revisité à la sauce horrifique. Ici, les cow-boys ne chassent pas les bandits, mais des vampires et des abominations.

Avec son gameplay nerveux, ses combos électrisants et ses environnements gothiques, le jeu promet un défouloir aussi brutal que spectaculaire.

Déjà disponible sur Xbox Series X/S, PC et via le Cloud, Evil West est jouable grâce aux formules Xbox Game Pass Premium, Ultimate et PC. C’est le genre de titre idéal pour se défouler entre deux blockbusters, avec une direction artistique soignée et un système de combat simple à prendre en main, mais suffisamment profond pour durer. On avait bien aimé lors de notre TEST.

Ninja Gaiden 4

Après des années d’attente, Ninja Gaiden revient dans un quatrième opus particulièrement ambitieux, à savoir Ninja Gaiden 4. Développé par Team Ninja en collaboration avec PlatinumGames, ce nouvel épisode mise sur la fluidité et la réactivité des affrontements.

Disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass, Ninja Gaiden 4 profite des dernières avancées techniques, avec un mode performance à 120 FPS sur Xbox Series X et une jouabilité peaufinée pour séduire les fans de challenge. Ryu Hayabusa retrouve son katana, ses combos ravageurs et son exigence légendaire dans un jeu pensé pour les amateurs de précision et de difficulté. Ce retour, attendu depuis plus d’une décennie, témoigne aussi de la volonté de Microsoft d’attirer des exclusivités fortes sur son service, tout en célébrant une licence culte du jeu d’action japonais. Les fans vont adorer.

Source : Xbox Game Pass