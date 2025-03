L'arrivage des jeux de mars pour le Xbox Game Pass a certes commencé plutôt en douceur avec Galacticare et One Lonely Outpost. Mais c'était probablement pour mieux se rattraper avec les deux derniers titres en date sur le catalogue du service d'abonnement phare de Microsoft. Tous deux sont en effet de superbes pépites indépendantes adulées par la critique et les joueurs.

Deux énormes nouveaux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass

Pour laisser la place à la cuvée mars 2025 de nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass, le service doit malheureusement voir sortir ce 15 mars d'autres gros titres, comme Lies of P, No More Heroes 3, Solar Ash ou encore Yakuza 5 Remastered et Yakuza 6. Une manière potentiellement de reculer pour mieux sauter, avec notamment les deux nouveaux jeux qui nous intéressent ici. À commencer par le désormais légendaire Enter the Gungeon, développé par Dodge Roll, édité par Devolver Digital, sorti en 2016 et disponible depuis ce 11 mars sur le Xbox Game Pass (Cloud, Console, & PC).

Il s'agit en effet d'un véritable monument du genre rogue-lite, avec un univers totalement décalé centré sur les armes à feu, un gameplay typé bullet hell frénétique, et des possibilités totalement folles pour que chaque partie soit absolument unique. Même neuf ans après sa sortie, le titre continue de marquer le genre de son empreinte, et figure donc comme un ajout de choix au catalogue du Xbox Game Pass, accessible via les paliers Standard, PC et Ultimate du service.

Le second jeu à rejoindre le service ce 13 mars est bien plus récent, mais déjà tout aussi culte : Mullet Madjack, développé par Hammer95 Studios, édité par Epopeia Games et sorti en mai 2024. Il s'agit d'un FPS solo déliceusement old-school, avec une ambiance années 80 exquise, et un gameplay diablement satisfaisant que des monuments comme DOOM ou Duke Nukem n'auraient pas renié. Comme Enter the Gungeon, il jouit notamment de moyennes d'utilisateurs « extrêmement positives » sur Steam. Un autre excellent ajout, s'il en est, au Xbox Game Pass, en somme. À noter toutefois qu'il n'est disponible que pour les abonnés aux paliers PC et Ultimate (Cloud, PC, & Xbox Series).

Source : Xbox Wire