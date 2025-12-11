Une fois de plus, le catalogue Xbox Game Pass s’agrandit, avec dans le lot une nouveauté de taille : un jeu culte, une véritable pépite qu’il serait dommage de louper.

Microsoft continue d’étoffer son Xbox Game Pass en cette fin d’année, et deux nouvelles arrivées viennent agrandir le catalogue. Dès maintenant, les abonnés peuvent se replonger dans l’un des jeux de combat les plus marquants de ces dernières années, tandis qu’un titre plus léger et créatif débarque aussi. Une combinaison pensée pour toucher des publics très différents, mais qui confirme le dynamisme du service. Clairement.

Mortal Kombat 1, un jeu culte sur le Xbox Game Pass

Mortal Kombat 1 arrive dans le Xbox Game Pass avec fracas. Le reboot de la franchise propose un univers totalement réinventé par Liu Kang, désormais Dieu du Feu, avec une intrigue flambant neuve qui remet à plat les relations, les alliances et les rivalités légendaires de la série. Le jeu se distingue par sa mise en scène de fou furieux, ses combats nerveux et son style visuel brutal mais extrêmement soigné. C’est un gros coup pour le Xbox Game Pass, qui accueille ici l’un des titres majeurs du catalogue Warner Bros. Games.

En plus de son mode histoire déjà salué pour son rythme et ses cinématiques, Mortal Kombat 1 propose un casting solide, de nouveaux mécanismes avec les combattants « Kameo », et des mises à jour régulières qui enrichissent le contenu au fil du temps. L’arrivée du jeu sur le service permet à des millions d’abonnés de le découvrir sans surcoût, un atout de taille pour attirer les curieux comme les fans de longue date. Pour les amateurs de versus fighting, c’est clairement l’une des sorties à ne pas manquer en décembre. Du très très lourd.

Bratz: Rhythm & Style, changement de style (Cloud, Console & PC)

Changement total d’ambiance avec Bratz: Rhythm & Style sur le Xbox Game Pass. Ce jeu, qui mise sur la mode, la créativité et le rythme, propose une expérience beaucoup plus chill. Les joueuses et joueurs peuvent incarner les célèbres Bratz et participer à des séances photo, créer leurs looks, explorer différents environnements et débloquer de nouvelles tenues. Le titre se veut accessible, coloré et pensé avant tout pour le plaisir simple de la personnalisation et de la création.

C’est une addition intéressante au Xbox Game Pass pour un public qui cherche autre chose que de l’action ou des jeux compétitifs. Le jeu propose des activités variées, un ton léger et un univers fidèle à la marque Bratz. Une proposition idéale pour se détendre, explorer un style différent et profiter d’un jeu familial qui trouvera facilement sa place durant les vacances de fin d’année. Si vous avez des enfants, c'est peut être le moment idéal pour présenter le jeu vidéo.

Source : Xbox Game Pass