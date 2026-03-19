Le temps passe, et sans même que l’on s’en rende compte, nous voilà déjà au cœur de la deuxième quinzaine du mois de mars, prêts à accueillir le printemps à bras ouverts. Mais pas que ! Car qui dit nouvelle quinzaine dit également nouvelles arrivées dans le Xbox Game Pass, qui a récemment dévoilé la très belle liste des prochains jeux amenés à rejoindre le catalogue du service de Microsoft au cours des prochaines semaines. Et cela a d’ailleurs déjà commencé avec trois gros titres, dont l’un disponible pour l’ensemble des abonnés.

Le Xbox Game Pass accueille 3 excellents jeux supplémentaires

En effet, depuis la refonte du Xbox Game Pass l’an dernier, le service est désormais divisé en plusieurs formules qui, à l’instar du PS Plus, donnent chacune accès à différents avantages. Et dans le cas de la formule Premium, les jeux normalement accessibles dès le jour de leur sortie pour les abonnés Ultimate ne le sont plus forcément. Mais puisque tout vient à point à qui sait attendre, les abonnés au Xbox Game Pass Premium peuvent maintenant partir à la découverte de deux des titres sortis en 2025 : South of Midnight et The Alters.

Le premier, qui s’apprête d’ailleurs également à faire son arrivée sur PS5, est un jeu d’action-aventure narratif développé par Compulsion Games. Faisant sans doute partie des titres les plus sous-estimés de l’an dernier, cette production Xbox Game Studios se démarque par sa direction artistique exceptionnelle en stop-motion et son incroyable bande-son signée Olivier Derivière. Le second, quant à lui, reste sans aucun doute l’une des plus belles surprises de 2025, et offre de son côté une expérience originale mêlant survie et gestion sur une planète inhospitalière.

À ces deux titres, disponibles dans le Xbox Game Pass Premium depuis hier, vient alors s’ajouter une troisième nouveauté pour l’ensemble des abonnés : Disco Elysium. Et là encore, on peut dire que Microsoft frappe fort avec ce RPG estonien développé par ZA/UM. Sorti en 2019 sur PC, puis en 2021 sur consoles, ce dernier a en effet été acclamé par la critique, en plus d’être récompensé de plusieurs prix aux Game Awards. De quoi en faire un jeu à ne surtout pas manquer donc, en sachant qu’il est disponible dès aujourd’hui dans toutes les formules du Xbox Game Pass.

Source : Xbox