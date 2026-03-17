Tandis que nous attaquons la deuxième quinzaine du mois de mars 2026, l’heure est venue pour Microsoft de dévoiler la liste des prochaines arrivées du Xbox Game Pass.

Pas de repos pour les braves comme on dit. Tandis que les grosses sorties s’enchaînent depuis plusieurs semaines, et que d’autres sont encore à venir dans les prochains jours, les différents services d’abonnement, eux, ne ralentissent pas la cadence pour autant. Ainsi, après les nouvelles arrivées du jour sur le PS Plus, c’est maintenant au tour de Microsoft de lever le voile sur les prochaines arrivées du Xbox Game Pass, qui nous réserve décidément de très belles surprises pour la deuxième moitié du mois de mars 2026.

Les prochains jeux Xbox Game Pass de mars 2026 révélés

Après des titres comme Kingdom Come Deliverance 2, Planet of Lana 2 ou encore Cyberpunk 2077 lors de la première quinzaine, Xbox continue en effet sur sa bonne lancée avec l’arrivée de jeux aussi variés que qualitatifs. On pense notamment à Resident Evil 7 Biohazard, qui tombe à point nommé après la sortie de Resident Evil Requiem, mais aussi à des pépites comme Disco Elysium, Like a Dragon: Infinite Health et Absolum, qui promettent de belles heures de jeu aux abonnés du Xbox Game Pass. Voici la liste complète :

17/03 DreamWorks Gabby’s Dollhouse : Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S et PC – Ultimate, Premium et PC)

18/03 South of Midnight (Cloud, Console, Appareil portable et PC – Premium) The Alters (Cloud, Xbox Series X|S et PC – Premium)

19/03 Disco Elysium – The Final Cut (Cloud, Xbox Series X|S et PC – Ultimate, Premium et PC)

24/03 Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Console, Appareil portable et PC – Ultimate, Premium et PC)

25/03 Absolum (Cloud, Xbox Series X|S et PC – Ultimate, Premium et PC)

26/03 Nova Roma, Game Preview (PC – Ultimate et PC)

30/03 The Long Dark (Cloud, Console et PC – Ultimate, Premium et PC)

31/03 Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console et PC – Ultimate, Premium et PC)

02/04 Barbie Horse Trails (Cloud, Console, Appareil portable et PC – Ultimate, Premium et PC) Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC – Premium)

07/04 Final Fantasy 4 (Cloud, Xbox Series X|S et PC – Ultimate, Premium et PC)



Xbox annonce également des mises à jour pour VALORANT et Sea of Thieves les 18 et 19 mars, tandis que les joueurs de Skate et The Division 2 peuvent dès maintenant bénéficier d’avantages en jeu grâce au Xbox Game Pass.

Les prochains départs du catalogue

Comme toujours, qui dit nouvelles arrivées dit toutefois également nouveaux départs. À cette future salve de jeux amenés à enrichir le catalogue du service de Microsoft viendront ainsi se soustraire deux titres supplémentaires, qui quitteront officiellement le Xbox Game Pass le 31 mars. Voici les jeux en question :

Peppa Pig: World Adventures (Cloud, Console et PC)

Mad Streets (Cloud, Console et PC)

Si vous souhaitez les découvrir, profitez-en vite, donc, car d’ici deux semaines, il sera trop tard. N’oubliez pas, d’ailleurs, qu’il est actuellement possible de vous les procurer avec 20% de réduction sur la boutique de Xbox, dans l’éventualité où vous voudriez pouvoir continuer à en profiter même après leur départ du service.

Source : Xbox Wire