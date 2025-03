En dépit de ses changements, le Xbox Game Pass reste à l’heure actuelle l’un des meilleurs bons plans du marché. Ceux qui n’ont pas les moyens de prendre les formules intéressantes peuvent toujours découvrir des pépites, exclusivités de la marque et autres jeux variés, même si ce n’est plus à leur lancement. Les membres du Game Pass Ultimate et PC quant à eux continuent de festoyer comme des rois. Exclus, grosses productions et titres indépendants se rendent disponibles dès leur sortie, et il y en a généralement pour tous les goûts. On connaît désormais les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en mars 2025.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de mars 2025

La première moitié du mois était assez calme côté Xbox Game Pass. Microsoft a en effet surtout misé sur le retour de titres indépendants fortement appréciés et qualitatifs à l’instar d’Enter the Gungeon. Dès aujourd’hui, le service accueillera une nouveauté des plus prometteuses : 33 Immortals, disponible en early access plus tard dans l’après-midi de ce 18 mars 2025 pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. Un petit avant l'arrivée d’autres sorties day one . On savait déjà que deux d’entre elles viendraient gonfler le catalogue. À commencer par Atomfall, le Fallout-like prometteur, la vedette de cette seconde partie du Xbox Game Pass de mars 2025. Voici sans plus attendre le programme pour les prochaines semaines :

Octopath Traveler II (Series X|S) – 19 mars

Train Sim World 5 (Console) – 19 mars

Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, & PC) – 20 mars

Blizzard Arcade Collection (Console & PC) – 25 mars

Atomfall (Cloud, Console, & PC) – 27 mars (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Nouveautés Xbox Game Pass Core

Dès le 26 mars 2025, plusieurs nouveaux jeux rejoindront également le Game Pass Core, à savoir :

Batman: Arkham Knight

Monster Sanctuary

Tunic

Les jeux qui quittent le catalogue très bientôt

Vous connaissez le refrain par cœur depuis le temps. Toutes ces nouveautés s’accompagneront d’une flopée de sorties du catalogue. Côté départs, il faudra donc bientôt dire adieu à la série Yakuza, au narratif Open Roads, ou encore Monster Hunter Rise. Et ils ne seront pas les seuls. Voici tous les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass à compter du 31 mars 2025 :

MLB The Show 24

Lil Gator Game

Hot Wheels Unleashed 2

Open Roads

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza Like a Dragon

The Lamplighter’s League

Monster Hunter Rise

