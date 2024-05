Une fois de plus, le Xbox Game Pass offre l'opportunité de jouer gratuitement ce week-end et de s'amuser follement. Surtout avec l'arrivée d'un nouveau jeu qui est une véritable pépite.

Voici venu le temps des Free Play Days. À travers cette initiative, les abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core ont la possibilité, pour une durée limitée, de tester gratuitement plusieurs jeux. Cette offre commence dès à présent et se poursuit jusqu'à lundi. Il y a de très belles découvertes en perspective ! Voici tous les détails. Une grosse sage est présente.

Deux jeux gratuits sur le Xbox Game Pass dont un légendaire

Ce premier jeu en essai gratuit pour le Xbox Game Pass est Headbangers: Rhythm Royale. Un jeu vidéo musical de type battle royale. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des personnages aux traits exagérés, chacun avec leur propre style musical et identité visuelle, allant du rockeur au rappeur en passant par le pop star. L'objectif est de rivaliser dans des batailles de rythme où la précision et le timing sont clés.

Le jeu se déroule dans des arènes variées, inspirées de festivals de musique et de concerts mythiques à travers le monde. Les joueurs doivent suivre les rythmes et exécuter des combos au bon moment pour accumuler des points et éliminer leurs adversaires. À mesure que les participants sont éliminés, la compétition se durcit, augmentant ainsi la vitesse et la complexité des morceaux.

La bande-son du jeu est une collection éclectique de musique couvrant plusieurs genres, permettant ainsi une large palette d'expériences musicales. Chaque personnage a également des mouvements spéciaux liés à leur genre musical, qui peuvent être déployés pour obtenir un avantage tactique durant les affrontements.

Dans une galaxie lointaine

Star Wars Jedi: Survivor est donc le deuxième jeu du Xbox Game Pass. C'est la suite tant attendue de Jedi: Fallen Order. Dans Jedi: Survivor, Cal est plus âgé et plus expérimenté, et le jeu introduit de nouvelles compétences Jedi et des mécaniques de combat améliorées. Les joueurs doivent naviguer à travers diverses planètes, certaines familières et d'autres nouvelles, chacune offrant des défis et des environnements à explorer.

Le scénario s'enrichit de nouveaux personnages ainsi que de retour de visages connus. Le jeu approfondit les thèmes de la lutte contre l'oppression, la recherche de rédemption et le fardeau de la survie. Cal doit faire face à des choix difficiles qui influencent non seulement son parcours, mais aussi ceux qui l'entourent. Bref, du grand Star Wars.