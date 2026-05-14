Tandis que de gros changements sont en cours du côté de chez Xbox en ce moment, s’il y a bien une chose qui ne semble pas vouée à changer, c’est la puissance du Xbox Game Pass. Semaine après semaine, le service continue en effet d’accueillir de nombreuses nouveautés, qu’il s’agisse de nouvelles sorties telles que Mixtape ou Outbound récemment ; ou encore d’anciens titres à rattraper pour les retardataires. Et les dernières arrivées du jour ne dérogent pas à la règle, en incluant un titre majeur assez récent de chez Xbox, et une nouvelle sortie.

Deux nouveaux jeux sont disponibles dans le Xbox Game Pass

Commençons par la principale nouveauté du jour, à savoir Subnautica 2, qui fait officiellement son arrivée sous forme d’accès anticipé dans le Xbox Game Pass. Disponible dans les formules Ultimate et PC, il permet ainsi enfin aux joueurs de se lancer dans la suite très attendue de ce jeu de survie sous-marin signé Unknown Worlds. Un titre qui, si vous avez suivi l’actualité ces derniers mois, aura été victime de nombreuses péripéties en coulisses. Mais ça y est là, il est maintenant disponible, et les joueurs Xbox peuvent s’y plonger en solo ou jusqu’à quatre joueurs.

Et parce qu’il en faut pour tout le monde, les abonnés à la version Standard du Xbox Game Pass peuvent quant à eux enfin profiter de DOOM The Dark Ages, le dernier opus de la saga cultissime signée id Software. Sorti il y a quasiment un an jour pour jour, il invite les joueurs à se plonger dans un préquel médiéval à DOOM (2016) et DOOM Eternal, avec une aventure toujours aussi jouissive et spectaculaire. Pour les amateurs de FPS, c’est assurément un immanquable, et donc une très belle arrivée pour la formule d’entrée de gamme du Xbox Game Pass.

Voilà qui devrait vous offrir de quoi passer le temps comme il se doit en ce nouveau jour férié, ou peut-être même en ce long week-end prolongé pour les chanceux qui font le pont. Profitons-en d’ailleurs pour rappeler que d’autres nouveautés sont en approche, parmi lesquelles notamment Forza Horizon 6, qui fera officiellement son arrivée dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC à compter du 19 mai prochain. Les plus impatients peuvent toutefois en profiter dès le 15 mai, à condition de craquer pour l’Édition Premium vendue au tarif de 119.99€.

Source : Xbox Wire