Call of Duty fera désormais l’impasse sur le Xbox Game Pass à son lancement, mais ce ne sera pas le cas de nombreux autres jeux tout autant attendus. Le mois de mai 2026 en est d’ailleurs la preuve. Entre Subnautica 2, Mixtape et maintenant Forza Horizon 6, les abonnés ont déjà pu faire de belles découvertes, sans débourser un seul centime supplémentaire. Les changements du service se préparent en coulisses, notamment via un partenariat avec Discord Nitro officiellement annoncé, mais d’ici là, Microsoft s’en tiendra à son calendrier de communication habituel. Réglé comme une horloge, le constructeur a annoncé les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en mai 2026.

Tous les derniers jeux Xbox Game Pass de mai 2026

Top départ dès aujourd’hui pour Forza Horizon 6. Avec plus de 140 millions de dollars de recettes estimées rien que pour les éditions Premium, qui donnaient un accès anticipé au jeu, Xbox pourrait signer un démarrage fulgurant. C’est donc au tour des abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et PC de prendre le volant et de faire crisser les pneus sur les routes japonaises. Et s’il serait presque insultant de préciser que ce nouvel épisode était attendu, le tuning et les dérapages contrôlés ne sont pas pour tout le monde. Comme toujours, Microsoft s’assure de couvrir une large palette de profils en proposant régulièrement des jeux de tous horizons. Voici les prochains qui rejoindront le Xbox Game Pass en mai 2026 :

Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) – 19 mai

(Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) – 19 mai Dead Static Drive (Cloud, console et PC) – 20 mai

(Cloud, console et PC) – 20 mai My Friend Peppa Pig (Cloud, console et PC) – 20 mai

(Cloud, console et PC) – 20 mai Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 20 mai

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 20 mai Remnant II (Cloud, console et PC) – 20 mai

(Cloud, console et PC) – 20 mai Winter Burrow (Cloud, console et PC) – 20 mai

(Cloud, console et PC) – 20 mai Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 mai

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 mai Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 26 mai

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 26 mai Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 28 mai

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 28 mai Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 28 mai

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 28 mai Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 juin Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 juin

Les dernières sorties XGP de mai 2026

Vous connaissez la danse par cœur. En marge de ces nouvelles arrivées, une seconde vague de départs sera effective à partir du 30 mai 2026. Cette fois, ce seront avant tout les amateurs de JRPG qui seront les plus impactés par ces sorties du catalogue du Xbox Game Pass. Deux productions gargantuesques d’ATLUS quitteront ainsi le service, Metaphor ReFantazio et Persona 4 Golden. Pour le reste, voici tous les ultimes départs du Xbox Game Pass en mai 2026 :

Metaphor: ReFantazio

Spray Paint Simulator

Against the Storm

Persona 4 Golden

Crypt Custodian

Source : Xbox