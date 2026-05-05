Le Xbox Game Pass entame une nouvelle mutation. Sous l’impulsion d’Asha Sharma, nouvelle tête pensante de la marque, le service a baissé le prix de sa formule la plus élevée, l’Ultimate, au prix d’une concession importante. Désormais, tous les nouveaux Call of Duty intégreront le catalogue bien après leur sortie. Une décision implicitement motivée par la perte de revenus colossale engendrée par la disponibilité immédiate de Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass à son lancement, qui serait estimée à 300 millions de dollars en 2024, selon les informations de Bloomberg. En interne, les idées pour un nouveau palier d’entrée, sans doute avec un abonnement Discord Nitro, fusent, sans que rien ne soit acté, pour l’instant. D’ici à ce que Xbox décide de la marche à suivre, la service poursuit sa routine. Microsoft a ainsi dévoilé les premiers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en mai 2026.

Les nouveautés Xbox Game Pass de mai 2026

Call of Duty ne sera plus disponible à son lancement, mais ce ne sera pas le cas de nombreux autres jeux. A commencer par Mixtape, le jeu narratif nostalgique où un groupe de quatre adolescentes revivent certains des meilleurs morceaux de leur vie, telle une compilation dont on ne se lasse pas, sous fond d’une bande-son qui fleure bon les années 90 et de mini-jeux. La scène indépendante sera à l’honneur du Xbox Game Pass Ultimate et PC en mai 2026, avec la suite directe de Call of the Sea, qui nous replongera dans un mythe de Cthulhu. Call of the Elder Gods, de son nom, troquera son île exotique pour une enquête entre université hantée et road trip cosmique.

Retour en mer cependant pour Subnautica 2, que l’on pensait presque noyé dans ses débâcles juridiques opposant Krafton et Unknown Worlds, mais qui émergera bien le 14 mai 2026. Mais avant de découvrir toutes ces sorties day one, Forza Horizon 6 y compris, Microsoft tablera également sur des productions qui ont déjà fait leurs preuves. Voici sans plus attendre toutes les nouveautés du Xbox Game Pass de mai 2026 :

Liste des jeux Xbox Game Pass de mai 2026

FF5 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) – 6 mai

(Cloud, console et PC) – 6 mai Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai

(Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai Outbound (Cloud, console et PC) – 11 mai (Ultimate, PC)

(Cloud, console et PC) – 11 mai (Ultimate, PC) Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Xbox Game Pass Ultimate, PC)

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Xbox Game Pass Ultimate, PC) Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Ultimate, PC)

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai (Ultimate, PC) Elite Dangerous (Cloud et console) – 12 mai (Ultimate, PC )

(Cloud et console) – 12 mai (Ultimate, PC ) DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai Subnautica 2 (Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai (Xbox Game Pass Ultimate, PC)

(Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai (Xbox Game Pass Ultimate, PC) Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 19 mai (Ultimate, PC)

Les sorties XGP de mai 2026

C’est systématique, ces nouvelles arrivées seront contrebalancées par une première vague de départs, prévue pour le 15 mai 2026. Parmi les malheureux sortants du mois, impossible de ne pas citer Planet of Lana, le platformer tout en douceur, porté par une direction artistique léchée et une fable contemplative prenante. Rappelons que les membres du Xbox Game Pass peuvent profiter d’une remise sur les jeux de la liste ci-dessous, dans le cas où ils souhaiteraient les conserver.

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Source : Xbox Wire