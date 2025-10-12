Ce pourrait être la révélation indé de l'automne dans le Xbox Game Pass ! Un nouveau jeu fraîchement sorti sur PC, Xbox Series X|S et Nintendo Switch a tout pour plaire aux fans de Stardew Valley et Satisfactory.

Amateurs de gestion, d'optimisation et d'ambiance cosy, on a le jeu qu'il vous faut ! Imaginez un peu cela, la rencontre entre Stardew Valley et Satisfactory. L'esprit des deux jeux phénomènes se réunissent pour une expérience aussi mignonne que productive. Dévoilé à l'hiver 2024, ce nouveau vient tout juste de sortir et promet de trouver très vite son public notamment grâce à son arrivée day one dans le Xbox Game Pass.

Stardew Valley rencontre Satisfactory dans le Xbox Game Pass

Depuis presque 10 ans, vous avez probablement fait le tour de Stardew Valley et attendez la prochaine mise à jour. Satisfactory commence également à accuser les années de son côté. Alors quel titre pourrait bien proposer une expérience alliant le meilleur des deux mondes pour vous offrir un petit vent de fraîcheur dans votre ludothèque, y compris celle du Xbox Game Pass ? Le studio Teenage Astronauts a peut-être la réponse !

Dévoilé à l'occasion d'une conférence Wholesome Games, Little Rocket Lab avait certainement retenu l'attention des amateurs de jeux de gestion à l'ambiance cosy. De fait, le jeu de Teenage Astronauts vous propose de transformer la maison de votre enfance en véritable usine fonctionnelle et productive. On y retrouve à la fois l'esprit rustique de Stardew Valley, avec un design en pixel art coloré adorable, et celui de Satisfactory en ce qu'on met en place une chaîne de production réfléchie de bout en bout.

Little Rocket Lab a tout pour conquérir le cœur des amateurs de jeux cosy. La vie dans ce monde est paisible. Vous y rencontrerez une belle galerie de personnages et serez même accompagné d'un chien. Rien à envier à Stardew Valley donc ! Dans le même temps, il ne manque pas d'une certaine complexité qui, pour le coup, parlera aux habitués de Satisfactory. Le mélange est à la fois reposant et stimulant, parfait pour celles et ceux qui aiment entreprendre et bâtir.

Si l'aventure de Little Rocket Lab vous tente, retrouvez-le dès à présent sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series X|S. Il profite d'ailleurs d'une promotion de lancement sur Steam, valable jusqu'au 21 octobre 2025. À moins que vous soyez abonné au Xbox Game Pass, auquel cas vous le retrouverez directement dans le catalogue à la demande.