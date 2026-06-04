Avant les grandes annonces du Xbox Games Showcase, la firme verte a officiellement levé le voile sur ce qui attend les abonnés au Xbox Game Pass pour la première moitié de juin 2026.

La réponse n’aura finalement pas mis bien longtemps à arriver. Dans l’un de nos articles publiés hier, nous vous dressions la liste des prochains départs attendus pour le Xbox Game Pass, révélée en amont de l’annonce officielle de Microsoft. Pour l’occasion, nous nous demandions alors si la firme allait patienter jusqu’à son Xbox Games Showcase de dimanche pour révéler la liste des prochaines arrivées du service, ou s’il fallait au contraire s’attendre à une annonce dans les heures à venir. Il s’avère finalement que la seconde option était dans la bonne.

Les nouveautés Xbox Game Pass de juin 2026 annoncées

En fin d’après-midi hier, Xbox a en effet pris la parole pour révéler le détail des prochaines arrivées du Xbox Game Pass, destiné à accueillir un total de neuf nouveaux jeux au cours des quatre semaines à venir. Comme d’habitude, on y retrouve alors des franchises extrêmement populaires, à l’instar de Persona par exemple, aux côtés de titres un peu plus confidentiels qui pourraient toutefois être amenés à devenir de belles découvertes pour les abonnés. Mais trêve de bavardage, et place à la liste des nouveautés du Xbox Game Pass pour la première moitié de juin 2026 :

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC)– 8 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC)– 8 juin Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin

(Cloud, Console et PC) – 9 juin Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin

© Xbox

Notons que dans le lot, trois des jeux concernés bénéficient d’une sortie day one dans le Xbox Game Pass, à savoir Solarpunk, Starseeker: Astroneer Expeditions et Junkster. Pour les autres, il ne s’agit que d’ajouts d'anciens jeux déjà sortis au service, à retrouver soit dans l’intégralité des formules, soit dans les formules Ultimate et PC uniquement. Comme d’habitude, l’image partagée par Xbox, que l’on vous affiche ci-dessus, vous permet alors d’identifier en un clin d’œil quels titres sont concernés par quelles formules.

Les prochains départs officialisés

Pour finir, comme révélé hier, la firme de Redmond en a également profité pour officialiser la liste des prochains départs du Xbox Game Pass, qui fera donc ses adieux à l’ensemble des titres suivants dès le 15 juin 2026 :

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)

Profitons-en pour rappeler que jusqu’à cette date, les abonnés au service qui souhaiteraient éventuellement les conserver peuvent profiter d’une réduction allant jusqu’à -20% pour tout achat réalisé sur le Microsoft Store.

Source : Xbox Wire