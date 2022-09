Microsoft tarde un peu à communiquer officiellement sur le programme de septembre du Xbox Game Pass. On connaît déjà la liste des jeux qui seront ajoutés dès leur sortie et maintenant ceux qui seront retirés dès la première moitié du mois.

Les sorties de Xbox Game Pass de septembre 2022

Rumeurs, leaks, il faudra s’en contenter en attendant l’officialisation du programme. Alors qu’un insider fiable a révélé qu’Assassin’s Creed Odyssey serait disponible ce mois-ci sur le Xbox Game Pass, on sait déjà quels seront les titres qui quitteront le catalogue dès le 15 septembre. Parmi les 11 jeux concernés, on retiendra la présence de Final Fantasy 13 au rayon du rétro et surtout d’A Plague Tale Innocence, qu’on recommande vivement de faire avant l'arrivée de sa suite A Plague Tale Requiem prévue pour le 18 octobre.

Voici sans plus attendre la liste des jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass en septembre. On rappelle si besoin est que la prudence reste toujours de mise avec les leaks et les rumeurs, même si le conditionnel ne semble plus de rigueur à ce stade.