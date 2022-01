Dans le jeu vidéo comme ailleurs, on aurait plutôt tendance à se rappeler du début et de la fin, en occultant parfois tout ce qui se trouve entre les deux. ainsi, Après avoir largement occupé la fin de l'année 2021 avec Firewatch ou Mortal Kombat 11 (et Pat’ Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée, calmez-vous les parents), la première salve du Xbox Game Pass entend bien donner le tempo, et nous faire oublier qu'en 2022, tout n'ira pas forcément mieux.

Les jeux du Xbox Game Pass du 4 au 13 janvier 2022

4 janvier

Gorogoa (Cloud, Console & PC)

Olija (Cloud, Console & PC)

The Pedestrian (Cloud, Console & PC)

6 janvier

13 janvier

Spelunky 2 (Console & PC)

The Anacrusis (dans le cadre du programme Game Preview)(Console & PC)

Mais comme à chaque fois, ce flot de nouveaux arrivants ne doit pas nous faire oublier les autres, "ceux qui partent" du Xbox Game Pass le 15 janvier prochain, et que voici sous vos applaudissements :

Desperados III (Cloud, Console & PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console & PC)

Pandemic (Console & PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Rappelons que le Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (le premier mois est à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.