Le Game Pass sera l'un des piliers du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, mais Microsoft a communiqué la première vague de jeux pour le mois de juin 2022. Voici la liste complète des entrées et sorties. Si vous aimez la castagne, vous allez être servis !

Les premiers jeux Xbox Game Pass de juin 2022

Le Xbox Game Pass accueille dès aujourd'hui un premier jeu Ubisoft.

1er juin

For Honor: Marching Fire Edition (cloud, console & PC)

Cette version comprend le jeu ainsi que son extension « Marching Fire Edition ». Celle-ci ajoute la faction des Wu Lin avec quatre nouveaux guerriers et un mode arcade.

Mode Arcade : un nouveau mode JcE asymétrique proposant des contenus illimités et une rejouabilité infinie, sous forme de rencontres générées aléatoirement. Le mode Arcade est jouable en solo ou en coop en ligne avec un ami.

2 juin

La licence beat'em all iconique de Team Ninja et Koei Tecmo est de retour dans une compilation qui regroupe Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Un must-have ? Pour les trois jeux phares, oui, mais nous avons regretté le manque de retouche.

7 juin

Ubisoft et le Xbox Game Pass nous emmènent en Égypte pour de la baston et de l'exploration à grande échelle à travers cette franchise culte, qui a bien évolué depuis ses débuts.

Chorus (cloud, console & PC)

Visuellement plaisant, le jeu offre surtout un gameplay vraiment accrocheur et fun, même si les pouvoirs obtenus en fin de jeu rendent certains affrontements vraiment trop simples.

La suite dans notre test.

Les titres qui quittent le service au 15 juin