Après un mois d’octobre particulièrement riche en sorties et très qualitatif, le Xbox Game Pass de novembre 2022 avait lui aussi commencé sur les chapeaux de roues. Jeux emblématiques de Telltale, nouvelle exclusivité d’Obsidian acclamée par la critique ou le grand retour d’un point & click légendaire, Microsoft a frappé fort. Et voici ce qui vous attend dans les semaines à venir.

Les derniers jeux Xbox Game Pass de novembre 2022

Microsoft vient enfin de dévoiler les ultimes arrivées du Xbox Game Pass de novembre 2022. Après un début de mois marqué par de très bonnes sorties. Après des ajouts marqués par plusieurs jeux day one comme Somerville ou Pentiment, et des sorties récentes comme Return to Monkey Island, la firme américaine continue de gâter les joueurs Xbox, PC et les aficionados du Cloud. Au programme de cette fin de mois du foot, de l'indépendant et des licences érigées au rang de culte.

Dune: Spice Wars (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Ghostlore (Aperçu) (PC) – 17 novembre

Lapin (Cloud, Console & PC) – 17 novembre

Norco (Cloud & Console) – 17 novembre

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console & PC) – 22 novembre

Insurgency: Sandstorm (Cloud & Console) – 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console & PC) – 29 novembre

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre

Présentation des nouveaux jeux Xbox Game Pass de novembre 2022

Un joli programme donc, qui encore une fois devrait satisfaire tous les goûts. si certains noms parlent désormais d'eux-mêmes, comme Warhammer ou Dune, d'autres sont plus confidentiels. Voici une présentation et un aperçu vidéo de l'ensemble de ces nouveaux ajouts du Xbox Game Pass 2022 :

Dune : Spice Wars – 17 novembre (Game Preview) (PC)

Comme annoncé lors de PGW 2022, Dune Spice Wars arrive dans le Xbox Game Pass. Ce jeu de stratégie en temps réel avec des éléments en 4X vous plonge dans l’univers révolutionnaire de la franchise. Dans cette production française, vous devez mener votre faction au combat pour asseoir votre hégémonie sur la planète désertique d’Arrakis. Un ajout qui arrive juste avant le déploiement de la prochaine grosse mise à jour prévue pour le 17 novembre.

Ghostlore – 17 novembre (Game Preview) (PC)

Action-RPG de type « eastpunk » dans lequel vous devez combattre des monstres issus du folklore de l’Asie du sud-est. Un titre fortement inspiré de plusieurs grands classiques, dont DIablo 2, qui repose sur un système de personnalisation des objets et de personnages poussés. Au programme également, une esthétique digne des jeux des années 90 et des cartes générées de manière procédurale.

Lapin – 17 novembre (Cloud, Console, & PC)

Première sortie day one de cette seconde vague du Xbox Game Pass de novembre 2022. Disponible en accès anticipé, ce jeu de plateforme en 2D suit les aventures d’un groupe cinq lapins explorateurs qui vivaient sous un parc. Mais ça c’était avant que des travaux ne les forcent à quitter leur terrier.

Norco – 17 novembre (Cloud & Console)

Acclamé par la critique et les joueurs lors de sa sortie, Norco est une aventure aventure narrative point & click de style gothique. Plongez au cœur d’une Louisiane dénaturée où se rencontrent marécages industrialisés et banlieue miteuse. Suite à la disparition de son frère, le personnage principal va suivre une androïde de sécurité en fuite pour tenter de le retrouver.

Gungrave G.O.R.E - 22 novembre (consoles)

Sortie day one très attendue du Xbox Game Pass. Gungrave G.O.R.E se présente comme un jeu de tir stylé à la troisième personne coréen qui vous met dans la peau de la Faucheuse, un malfrat revenu d'entre les morts. Ce titre signé Ikumi Nakamura est une overdose d’action à l’ancienne sous couvert d’histoire de vengeance, d'amour et de loyauté. Un ballet sanglant à l’action fluide qui vous permettra de vous défouler en massacrant des ennemis à tour de bras.

Insurgency: Sandstorm – 29 novembre (Cloud & Console)

Petite dose de shoot de cette sélection du Xbox Game Pass. Insurgency Sandstorm, vous devez combattre dans les zones de conflit d’une guerre moderne. Au programme, des modes multijoueur coopératifs comme compétitifs où la mort vous attend à chaque tournant. Travail d’équipe, tactique et vigilance seront les maîtres mots pour décrocher la victoire.

Soccer Story – 19 novembre (Cloud, Console, &PC)

Petit RPG indépendant disponible lui aussi dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Comme son nom le laisse indiquer, ce jeu tourne autour du football. La physique y joue un rôle très important, et chaque problème peut être réglé à l’aide de votre ballon magique. Au menu, des combats en 1 contre 1, des énigmes et même d’autres sports qui tournent toujours autour du ballon rond.

Warhammer 40,000 : Darktide - 30 novembre (PC)

Encore une disponibilité sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Attendu de pied ferme par la communauté, Warhammer 40,000 : Darktide vous somme de reprendre la ville de Tertium aux hordes d'ennemis assoiffés de sang alors qu’une force mystérieuse et maléfique tente d’en prendre le contrôle. Une expérience coopérative se voulant intense et brutale qui vous permettra de créer un personnage unique, tout en choisissant son apparence physique, son origine et ses caractéristiques de combat. Plus intéressant encore, Darktide marquera l’arrivée des combats à l'arme à feu pour la première fois dans l'histoire de la série.