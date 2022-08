On termine le mois en beauté. Les derniers jeux du Xbox Game Pass d'août 2022 ont été révélés avec de belles entrées mais aussi de grosses sorties. Voici le programme.

Il n’y aura pas le GOTY 2022 dans le Xbox Game Pass, contrairement à ce que laissait penser un bug, mais cela n’empêche pas que de gros jeux vont venir gonfler prochainement le catalogue. Les dernier titres d'août 2022 viennent d'être révélés, et il y a de jolis jeux dans le lot.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass d'août 2022

La seconde vague d’août 2022 vient d’être officialisée. Il y a quelques heures, un leak laissait entendre qu’un gros jeu open world souvent comparé à Zelda Breath of The Wild serait ajouté au Xbox Game Pass ce mois-ci. Microsoft confirme que c’était vrai. Pour terminer la période estivale, l’éditeur américain vient garnir son catalogue avec un jeu culte, des pépites indé et 16 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles.

16 août : Coffee Talk (Cloud, Console & PC)

Jeu indépendant qui a fait sensation en 2020. Compatible avec des contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming, ce titre vous plonge au cœur d’une Seattle alternative où les elfes, les orques, les sirènes et d’autres races fantastiques cohabitent avec les humains. A vous d’écouter leurs problèmes et de les réconforter en leur préparant un café avec les ingrédients à votre disposition.

23 août : Midnight Fight Express (Cloud, Console & PC)

Disponible day one sur le Xbox Game Pass, ce jeu indépendant prometteur vous met dans la peau d’un ancien pègre ramené à la vie par un drone. Votre mission : combattre toute une armée d’ennemis au cœur de brutales et frénétiques où l’environnement et vos techniques de combat de rue seront vos meilleurs alliés.

25 août : Exapunks (PC)

Jeu d'énigmes ouvertes de Zachtronics, créateur d’Opus Magnum, Shenzhen I/O ou encore TIS-100. Le titre vous met dans la peau d’un ancien hacker qui a conclu un marché : un hack égal une dose.

25 août : Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console & PC)

Visual novel acclamé par la critique, cette version définitive propose un doublage inédit pour mieux vous immerger au cœur de ce voyage intergalactique transcendant le temps grâce à l’amour.

30 août : Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console & PC)

Encore un jeu disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Version remasterisée du jeu d’action tactique emblématique des années 2000. Ici, vous menez un groupe de commandos à travers plusieurs campagnes contre l’armée allemande. A vous de mener à bien différentes missions se déroulant sur les plages du débarquement en Normandie, dans l'Europe centrale en passant par les ruines de Stalingrad.

30 août : Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Jeu indépendant qui sera lui aussi disponible day one sur le Xbox Game Pass. Dernière production de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), le titre vous invite à enquêter sur la disparition de Marissa Marcel. La jeune actrice aurait pu devenir une vedette de cinéma, mais les trois films qu’elle a tourné ne sont jamais sortis. Frayez-vous un chemin à travers les images perdues et découvrez la vérité sur ce qui lui est arrivé.

30 août : Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console & PC)

Jeu open world d’Ubisoft aux airs de Zelda-like se déroulant dans la Grèce Antique. Dans Immortal Fenyx Rising, vous incarnez un nouveau demi-dieu ailé qui doit sauver ses aïeux et le monde par la même occasion.

30 août : Tinykin (Console & PC)

Encore un jeu indé disponible day one sur le Xbox Game Pass. Inspiré de Pikmin et de Paper Mario, le titre suit les aventures de Milo, un explorateur intergalactique qui va devoir s’allier avec des insectes aux pouvoirs uniques pour explorer l’environnement et résoudre des énigmes.

16 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiques

En plus de tous ces nouveaux ajouts au catalogue, seize nouveaux jeux sont compatibles avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming. Il a de jolis titres dans le lot.

Coffee Talk

Skate

Dragon Age 2

Star Wars: Squadrons

Dragon Age Origins

Super Mega Baseball 3

Floppy Knights

TMNT Shredder’s Revenge

Matchpoint

Turbo Golf Racing

MLB The Show 22

Turnip Boy Commits Tax Evasion

My Friend Peppa Pig

Two Point Campus

Chorus

Pat’Patrouille – le film À la rescousse d’Adventure City

Les sorties Xbox Game Pass d'août 2022

Toutes ces nouveautés du Xbox Game Pass d’août 2022 s’accompagnent aussi de quelques sorties, avec quelques pépites dans le lot. Vous avez en effet jusqu’au 31 août pour essayer les jeux suivants. Rappelons que dans le cadre de votre abonnement, vous pouvez obtenir une réduction de 20% sur chacun d’entre eux si vous souhaitez les conserver.