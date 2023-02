On connaît dès à présent les premiers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass de mars 2023. Encore un bon mois en perspective pour les abonnés ?

Le calendrier change un peu, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Après un mois de janvier des plus étranges, Microsoft annoncé une nouvelle vague des jeux de février 2023. Ce sera sans doute la rengaine désormais, mais les premiers ajouts du mois suivant ont également été confirmés. Quel sera le programme du Xbox Game Pass de mars 2023 ? On connaît déjà une partie du line-up.

Les deniers jeux de février 2023 confirmés

Les ultimes ajouts du Xbox Game Pass de février sont confirmés. Dès aujourd’hui, les abonnés au service peuvent découvrir celui maintes fois présenté comme le « Bioshock russe » : Atomic Heart. Si le jeu divise les critiques, il a conquis la rédaction pour son univers bien écrit et plus profond qu’il n’y paraît. L’humour lourdingue ne sera pas au goût de tous, mais sa direction artistique à tomber devrait mettre les joueurs d’accord. Si c’est lui la vedette de ce fin de mois, quelques autres jeux seront disponibles dans les jours qui suivent, à savoir :

Atomic Heart ( Cloud, Console & PC) – 21 février

Cloud, Console & PC) – 21 février Microsoft Flight Simulator : douzième mise à jour du Monde : la Nouvelle-Zélande – 23 février

: douzième mise à jour du Monde : la Nouvelle-Zélande – 23 février Merge & Blade (Cloud, Console & PC) – 28 février

(Cloud, Console & PC) – 28 février Soul Hackers 2 (Cloud, Console & PC) – 28 février

On rappelle également qu'une poignée de jeux quitteront le Xbox Game Pass dès le 28 février 2023. Dans le lot, on retrouve l'excellent Alien Isolation, Octopath Traveler, Lightning Returns Final Fantasy XIII ou encore Dragon Ball FighterZ.

Les jeux Xbox Game Pass de mars 2023

Dans la foulée, Microsoft a également confirmé les deux premiers jeux du Xbox Game Pass de mars 2023. Le début du mois prochain sera donc marqué par le dernier épisode en date de la meilleure simulation de F1 et la prochaine production des créateurs de Nioh. D’autres titres, les sorties day one à venir, sont d’ores et déjà connus dont la pépite Valheim qui arrivera enfin pour les joueurs Xbox Series. Voici le programme :

F1 22 (Console & PC) EA Play – 2 mars

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console & PC) – 3 mars

Valheim (Console & PC) - 14 mars

MLB The Show 23 (Console & PC) - 28 mars

Way to the Woods (Console & PC) - TBA

Cela ne représente évidemment qu'une partie des prochains ajouts du Xbox Game Pass. D'autres jeux devraient s'annoncer dans les jours qui suivent.