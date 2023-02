Alors que les jeux du Xbox Game Pass de février 2023 ont déjà été partagés, un nouveau jeu Xbox Series vient d’être annoncé pour le mois de mars 2023.

Si l’on ne sait pas encore exactement ce que nous réserve le service d’abonnement de Microsoft pour le mois prochain, on sait en revanche que les vikings seront de sortie sur Xbox Series X avec l'une des pépites de 2021 : Valheim.

Valheim dans le Xbox Game Pass de mars 2023

Oui, la pépite indé et du genre survival qui a littéralement fait exploser internet au début de l’année 2021, vient d'officialiser sa date de sortie définitive sur Xbox One et Xbox Series, ainsi que son arrivée dans le Xbox Game Pass console en même temps. Valheim est donc attendu sur les consoles Microsoft et dans le Xbox Game Pass dès le 14 mars prochain.

Les joueurs PC ont quant à eux d’ores et déjà, accès au jeu via leur abonnement. Ce dernier va d'ailleurs bientôt recevoir une nouvelle mise à jour qui fera suite à celle déjà déployée il y a quelques semaines.

D’ailleurs, pour marquer le coup, le studio et le groupe Embracer nous ont partagé une bande-annonce et du gameplay de Valheim sur Xbox Series X.

Un jeu de viking et de survie

Pour rappel, Valheim est un jeu de survie viking où l’on doit explorer un univers fantastique peuplé de créatures folkloriques et de dieux nordiques. En voyageant à travers plusieurs biomes dans une carte immense générée aléatoirement, seul ou en groupe, il nous ait demandé non seulement de survivre et de construire un petit (ou grand) chez-soi, mais aussi d’affronter des entités divines titanesques.

Un jeu passionnant, addictif et grisant qui avait fait flamber la toile lors de son lancement, dépassant, et de très loin, toutes les espérances du petit studio indé Iron Gate AB. On parle quand même de plusieurs millions d’unité vendu en quelques jours seulement. Ce n’est pas rien.

Valheim arrivera en version définitive sur Xbox Series X et dans le Game pass console dès le 14 mars 2023 donc.

