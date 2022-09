Les annonces autour du Xbox Game Pass s'enchaînent. En plus d’un nouvel abonnement plus avantageux, Microsoft a déjà déployé une nouvelle vague de jeux dans son catalogue, dont un Assassin’s Creed très apprécié, et des titres japonais en l'honneur du TGS 2022. Aujourd’hui, l’éditeur américain dévoile l’ultime fournée du mois de septembre 2022.

Les dernier jeux du Xbox Game Pass de septembre 2022

Il aura fallu patienter un petit peu avant de découvrir les ultimes arrivées dans le Xbox Game Pass de septembre 2022. En tête d’affiche, Deathloop disponible désormais sur les consoles du constructeur, Grounded qui sort d’accès anticipé et quelques titres indépendants.

Deathloop - Disponible (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

L’exclusivité PS5 terminée, Deathloop arrive day one sur Xbox Series. Dans cette nouvelle licence d’Arkane Studio, deux assassins rivaux sont piégés dans une boucle temporelle condamnés à rester sur l’île de Blackreef à revivre la même journée éternellement. Les joueurs incarnent Colt, qui devra assassiner huit cibles clés avant que la journée ne recommence pour tenter de s’échapper et de mettre fin au cycle.

Hardspace: Shipbreaker - Disponible (Cloud & Xbox Series X|S)

Réservé jusque là aux abonnés du Game Pass PC, le jeu de simulation de science-fiction arrive sur Xbox Series et Cloud Gaming. Armés de votre scie-laser, découpez les épaves de vaisseaux pour récupérer des matériaux de valeur. Pour améliorer votre quotidien de ferrailleur galactique, améliorez votre équipement ou attaquez-vous à des contrats plus lucratifs pour parvenir à vos fins.

SpiderHeck – 22 septembre (Console & PC)

Comme beaucoup d’arrivées du Xbox Game Pass de septembre 2022, SpiderHeck est disponible dès sa sortie. Le titre indépendant se présente comme un brawler frénétique en coop locale des batailles à coups d’épées laser, de grenades et même de lance-roquettes. Chaos assuré.

Beacon Pines – 22 septembre(Cloud, Console & PC)

Encore une sortie day one sur le Xbox Game Pass. Aventure narrative indépendante mignonne et effrayante. « Sortez en douce la nuit, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets bien cachés et récupérez des mots qui changeront le cours du destin. » L’originalité : vous jouez à la fois le lecteur du livre et son personnage principal, Luka.

Slime Rancher 2 (Early Access) – 22 septembre (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le catalogue, Slime Rancher se lance en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le jeu met en scène Beatrix LeBeau qui traverse la Mer des Slimes pour rejoindre l’Île Arc-en-Ciel, un lieu regorgeant de mystères anciens et de nouveaux slimes à attraper.

Moonscars – 27 septembre (Cloud, Console & PC)

Oh tiens, encore une sortie day one sur le Xbox Game Pass. Dans ce metroidvania, vous incarnez Irma la grise qui se bat seule contre tous pour essayer de trouver le Sculpteur et résoudre le mystère de sa propre existence. Chaque mort est une leçon et chaque obstacle surmonté un pas vers une nouvelle vérité.

Grounded – Version 1.0 – 27 septembre (Cloud, Console & PC)

Disponible depuis le 28 juillet 2020 en accès anticipé, la version 1.0 Grounded arrive enfin. Le jeu inspiré de Chérie, j'ai rétréci les gosses vous permet de coopérer avec jusqu’à trois de vos amis pour explorer un immense jardin. L’objectif : trouver un moyen de retrouver votre taille normale.

Let’s Build A Zoo – 29 septembre (Cloud, Console & PC)

Petite douceur de cette sélection du Xbox Game Pass de septembre 2022. Son nom est assez évocateur, vous devez construire et décorer votre propre zoo. A vous de gérer le quotidien de vos employés, mais aussi des animaux et manipulez leur ADN pour obtenir jusqu’à 300 000 croisements résidents différents.

Valheim (Early Access) – 29 septembre (PC)

C’était le phénomène de 2021, et il arrive sur le Xbox Game Pass. Valheim est un jeu multi de survie et d’exploration jouable jusqu’à 10 joueurs. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits, pour la gloire d’Odin.

Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille – 30 septembre (Cloud, Console & PC)

On termine avec la sortie pour le plus jeune public. Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille sera disponible day one. Le chien préféré des plus jeunes s’embarque dans une mission pour gagner la Pat’ Coupe. L’occasion pour les joueurs de découvrir des lieux emblématiques de la série comme la Grande Vallée, le centre de planche à neige de Jake et la jungle.