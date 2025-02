Dans les prochains mois, le Xbox Game Pass devrait accueillir quelques belles pépites, dont le très attendu Clair Obscur Expedition 33 et l'intrigant South of Midnight, tous deux prévus pour avril, ainsi que le très attendu DOOM The Dark Ages en mai. Si l'on en croit un récent leak, les abonnés devraient également avoir droit au retour d'un titre légendaire qui s'est longuement fait attendre. Trop peut-être, de l'avis de certains.

Un leak moderne d'un grand classique à venir sur le Xbox Game Pass

Depuis l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour une somme mirobolante, les joueurs déplorent une certaine lenteur dans le déploiement de son énorme catalogue notamment sur le catalogue du Xbox Game Pass. Il semblerait, du moins en partie, que les choses s'accélèrent sur ce terrain courant 2025. Cela commencerait courant mars ou avril avec le retour d'un des meilleurs opus de la franchise Call of Duty : le Modern Warfare 2 original, sorti en 2009. Il devrait ainsi rejoindre les récents opus que sont Black Ops 6 et le "remaster" de Modern Warfare 3.

La chose a été confirmée par nos confrères chez XboxEra, après un leak du généralement bien informé eXtas1s indiquant qu'un ancien jeu Call of Duty allait arriver sur le Xbox Game Pass en mars 2025, sans pouvoir préciser lequel. Il se pourrait donc que l'iconique Modern Warfare 2 arrive sur le service d'abonnement phare de Microsoft le mois prochain. Reste cependant à voir si le jeu complet sera déployé sur le service, ou seulement sa campagne ou son multijoueur. Il faudra naturellement attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net. Mais voilà une perspective qui devrait plaire aux fans, compte tenu du succès critique et commercial de ce titre.

Pour en revenir à eXtas1s, celui-ci prédisait aussi que Call of Duty World at War sorti en 2008 et Singularity de Raven Software sorti en 2010 devraient également arriver dans le courant de l'année sur le Xbox Game Pass. Là encore, de telles informations sont bien sûr à prendre avec de prudentes pincettes en attendant d'avoir des informations plus concrètes. La branche gaming de Microsoft préparerait en tout cas une année 2025 plutôt juteuse pour ses joueurs et les abonnés à son service phare.

© Activision

Source : XboxEra