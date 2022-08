C’est la nouvelle qui circule sur la Toile en ce moment. Le Xbox Game Pass accueillerait trois énormes jeux prochainement. Oui, mais non. On vous explique.

Avec Microsoft, on est jamais au bout de nos surprises. L’éditeur prépare visiblement de très grosses annonces pour la Gamescom 2022 et ça se passerait du côté du Xbox Game Pass. Deux très gros jeux arriveraient prochainement, dont l’un des GOTY de cette année. C'est en tout cas ce que pensent les joueurs, mais ce ne serait pas tout à fait vrai.

Elden Ring et GTA 5 au Xbox Game Pass ?

Ces dernières années, le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bon plans vidéoludique. Pour 9,99 euros par mois, les joueurs PC et Xbox peuvent accéder à un catalogue de jeu qui ne cesse de s’étoffer avec de véritables pépites. L’éditeur américain a frappé fort lors du Summer Game Fest en annonçant l’arrivée de Persona 5 Royal dans son service et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué que les pages Xbox Store de GTA 5, Elden Ring, Soul Hackers 2 et Cyberpunk 2077 étaient désormais affublées du logo Xbox Game Pass. La Toile s’est rapidement emballée, pensant que ces titres seraient prochainement ajoutés au catalogue. C’est une possibilité certes, mais il semblerait que la réponse se trouve ailleurs. Les pages en question font également mention d’une comptabilité avec le Xbox Cloud Gaming, et c’est là qu’est toute la subtilité.

Microsoft avait annoncé que, plus tard cette année, les membres du Game Pass Ultimate pourront jouer à une sélection de jeux qu’ils possèdent et qui ne sont pas dans le GP directement dans le cloud. Il semblerait donc que Elden Ring et GTA 5 fassent partie des jeux retenus pour ce programme. Une arrivée sur le Xbox Game Pass dans le futur n’est pas à exclure évidemment, mais dans l'immédiat cela signifie davantage que ces gros titres pourront être joués depuis n’importe quel appareil.