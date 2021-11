Le mois de novembre avait démarré sur les chapeaux de roue avec l'arrivée de quelques grosses cartouches comme Grand Theft Auto : San Andreas The Definitive Edition ou un certain Forza Horizon 5, mais la seconde moitié ne devrait pas avoir à rougir. Pour le coup, le Xbox Game Pass peut assurément remercier Electronic Arts et son EA Play, qui sauve clairement la mise.

Voici donc sans plus tarder la nouvelle sélection des jeux bientôt disponibles dans le Xbox Game Pass, sachant que certains sont accessibles... dès maintenant ! Quelle classe.

16 novembre

17 novembre

Next Space Rebels (Cloud, Console et PC)

18 novembre

Exo One (Cloud, Console et PC)

Fae Tactics (Cloud, Console et PC)

My Friend Pedro (Cloud, Console et PC)

UnDungeon (Cloud, Console et PC)

23 novembre

Deeeer Simulator (Cloud, Console et PC)

Mortal Shell (Cloud, Console et PC)

30 novembre

Evil Genius 2 (Cloud, Console et PC)

Mais comme à chaque fois, ce flot de nouveaux arrivants ne doit pas nous faire oublier les autres, "ceux qui partent", que voici sous vos applaudissements :

Call of the Sea (Cloud, Console & PC)

FIFA 19 (Console & PC)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console & PC)

Haven (Cloud, Console & PC)

Hello Neighbor (Cloud, Console & PC)

Morkredd (Cloud, Console & PC)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Destiny 2: Beyond Light (Cloud & Console)

Rappelons que le Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.